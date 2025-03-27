Клиент PARI поставил более 1 500 000 рублей на матч «Динамо» и СКА в первом раунде плей-офф КХЛ

27 марта в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги столичное «Динамо» примет санкт-петербургский СКА. Встреча состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников, а также изучили ставки клиентов на сегодняшнее топ-событие.

В день игры букмекеры отдают больше предпочтений хозяевам льда. На победу «Динамо» в основное время игры можно поставить по коэффициенту 2.18, что составляет примерно 45% вероятности. Спрогнозировать победу «армейцев» можно за 3.10 (около 32%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (приблизительно 23%).

Котировки на победу «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.65 (57%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.25 (43%).

Аналитики считают проход «Динамо» в следующую стадию турнира более вероятным. Если московский клуб окажется в четвертьфинале, сыграет ставка за 1.65 (57%). Вероятность триумфа СКА в серии до четырех побед котируется за 2.20 (47%).

Клиенты PARI верят в успех «Динамо». На триумф команды Алексея Кудашова приходится 70% от общего объема ставок на исход игры в основное время, еще 27% от всего объема пари сделано на триумф коллектива Романа Ротенберга, а 3% — на ничью. В общем объеме ставок на окончательный итог встречи также зафиксировано преимущество «Динамо» — соотношение 90% на 10% в пользу петербуржцев.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на победу хозяев площадки с сухим счетом можно за 8.00. Если питерцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.90.

Последняя игра между «Динамо» и СКА завершилась со счетом 1:0. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в серии плей-офф получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.55. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.35.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на матч в столице — 1 561 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него прогноз на тотал больше 5 заброшенных шайб в матче «Динамо» и СКА за 1.75. Общий коэффициент экспресса — 5.43. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари может превысить 6 900 000 рублей.

«Динамо» закончило регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, набрав 89 очков. СКА остановился на седьмом месте Запада с 82 очками. Бело-голубые и «армейцы» из северной столицы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата шесть раз. Счет по личным встречам — 5:1 в пользу динамовцев.

Главным фаворитом Кубка Гагарина на старте плей-офф считается победитель регулярного чемпионата «Локомотив». На итоговый триумф ярославского клуба можно поставить за 3.60. Шансы «Динамо» и СКА на завоевание Кубка Гагарина оцениваются коэффициентами 7.50 и 15.00 соответственно.