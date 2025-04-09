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11 апреля 17:43ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Динамо» победит в первом матче плей-офф Кубка Гагарина против «Ак Барса»

Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.00
Валентин Васильев

12 апреля состоится первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча бело-голубых. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.00, что составляет 48% вероятности. Спрогнозировать победу казанцев можно по коэффициенту 3.40 (или 28%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (24%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.55 (61%). Поставить на итоговый успех «Ак Барса» можно за 2.45 (39%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу «Динамо» приходится около 82% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 16% сделано в пользу казанцев, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 93% на 7% в пользу «Динамо».

Аналитики считают проход «Динамо» в следующую стадию турнира более вероятным. Если московский клуб окажется в полуфинале, сыграет ставка за 1.60 (59%). Проход «Ак Барса» котируется перед первым матчем за 2.35 (41%).

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Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 7.50. Если казанцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.80.

Предыдущая игра между «Динамо» и «Ак Барсом» в регулярном чемпионате завершилась со счетом 5:6. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в серии плей-офф получится также результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.15.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 157 559 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из шести событий, в том числе заключив пари на то, что «Динамо» победит «Ак Барс» с учетом возможных овертаймов и серии буллитов, по котировке 1.55. Общий коэффициент экспресса — 18.23

«Динамо» завершило регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошло СКА (4:2). «Ак Барс» остановился на пятом месте в зоне Восткоа, а в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Автомобилист» (4:3). Москвичи и казанцы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывалась команда из Татарстана.

Московское «Динамо» считается третьим по шансам выиграть Кубок Гагарина. Ставки на чемпионство бело-голубых принимаются по коэффициенту 6.00. А вот «Ак Барс» находится в статусе одного из аутсайдеров. Если казанцам удастся завоевать трофей, сыграет ставка за 11.00.

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