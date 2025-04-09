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14 апреля 9:18ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Динамо» возьмет реванш у «Ак Барса» за поражение в первом матче ¼ финала Кубка Гагарина

Самая крупная ставка — 100 000 рублей
Валентин Васильев

14 апреля состоится второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча бело-голубых. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.05, что составляет 47% вероятности. Спрогнозировать победу казанцев можно по коэффициенту 3.20 (или 30%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.60 (59%). Поставить на итоговый успех «Ак Барса» можно за 2.35 (41%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы. На победу «Динамо» приходится около 59% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 39% сделано в пользу казанцев, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 89% на 11% в пользу «Динамо».

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Аналитики считают проход «Ак Барса» в следующую стадию турнира более вероятным. Если казанский клуб окажется в полуфинале, сыграет ставка за 1.63 (59%). Проход «Динамо» котируется перед вторым матчем за 2.30 (41%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если казанцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.20.

Предыдущая игра в рамках 1/4 финала между «Динамо» и «Ак Барсом» в регулярном чемпионате завершилась со счетом 5:3 в пользу казанцев. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.57. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из четырех событий и включил в него прогноз на то, что «Динамо» победит «Ак Барс» с учетом возможных овертаймов и серии буллитов, по котировке 1.60. Общий коэффициент купона составил 5.16

«Динамо» завершило регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошло СКА (4:2). «Ак Барс» остановился на пятом месте в зоне Востока, а в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Автомобилист» (4:3). Москвичи и казанцы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывалась команда из Татарстана. Счет серии в плей-офф пока в пользу «Ак Барса» — 1:0.

Если хоккеисты «Динамо» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 9.15. Их шансы ниже, чем у главных фаворитов турнира «Локомотива» (3.10) и «Трактора» (4.10). Чемпионство «Ак Барса» котируется за 8.00.

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