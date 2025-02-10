Клиенты PARI считают, что «Динамо» победит «Ростов» и займет пятое место на Зимнем кубке РПЛ

10 февраля состоится матч за пятое место в рамках Зимнего кубка РПЛ между «Ростовом» и московским «Динамо». Начало встречи — в 15:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча бело-голубых. Коэффициент на итоговую победу столичной команды — 2.15, что составляет 44% вероятности. Триумф ростовчан в основное время котируется за 3.20 или 35%. Поставить на равный счет можно за 3.65 — 29%. Победа «Динамо» с учетом серии пенальти котируется за 1.65 (58%). Поставить на итоговый успех «Ростова» можно за 2.25 (42%).

Клиенты PARI верят в успех московской команды. На победу «Динамо» приходится около 76% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 20% сделано в пользу ростовчан, еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке победы с учетом серии пенальти зафиксировано соотношение 85% на 15% в пользу бело-голубых.

«Ростов» забил на Зимнем кубке всего один гол, «Динамо» — ни одного. Но аналитики PARI считают, что очное противостояние этих клубов получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.67. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.20.

Также аналитики PARI считают, что сценарий предыдущих игр динамовцев не повторится и обе команды отметятся голом. Поставить на результативный матч с голами с каждой стороны можно за 1.55. Обратный вариант котируется за 2.35. При этом поставить на точный счет 0:0 можно за 11.00.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах, котируется за 1.55. Если «Динамо» выиграет оба тайма, сыграет ставка за 5.60. А коэффициент на то, что «Ростов» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 10.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей на то, что «Динамо» победит в основное время, по коэффициенту 2.15.

«Динамо» на Зимнем кубке РПЛ проиграло «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (0:1). «Ростов» также потерпел два поражения — от ЦСКА (0:1) и «Зенита» (1:2).