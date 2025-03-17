BetBoom представил уникальную линию на рекорд Артема Дзюбы в составе сборной России

Букмекерская компания BetBoom запустила специальную линию на потенциальный рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную России. На данный момент Дзюба делит первую строчку по голам за национальную команду с Александром Кержаковым — у обоих футболистов по 30 мячей. Артем был вызван на ближайшие BetBoom Матчи Сборной России против Гренады и Замбии, где имеет высокие шансы стать абсолютным рекордсменом. Линия доступна как на сайте, так и в приложении BetBoom по ссылке.

BetBoom предлагает пользователям выбрать, в каком из матчей Дзюба станет главным бомбардиром национальной команды. Кроме ближайших BetBoom Матчей Сборной, также можно поставить на падение рекорда в рамках июньских игр с Нигерией (кф 25.00) и Беларусью (кф 35.00).

Также бетторы могут поставить на то, как будет забит решающий мяч. Наиболее вероятным вариантом BetBoom считает гол правой ногой с коэффициентом 1.40. Более высокие котировки дают на гол головой (кф 5.00) и гол левой ногой (кф 6.00).

Также BetBoom представил линию на статистику Дзюбы по итогам обоих мартовских BetBoom Матчей Сборной. Можно поставить на то, что суммарно Артем забьет 3 и более мячей за 2.59, а также на реализованный им пенальти за 2.00.

Ближайшим соперником сборной России станет Гренада. Игра пройдет 19-го марта на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. BetBoom уже открыл линию на предстоящее противостояние. Победа сборной России с форой «-6.5» оценивается с коэффициентом 2.06.