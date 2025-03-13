Клиенты PARI ставят на победу «Айнтрахта» над «Аяксом» в Лиге Европы

13 марта «Айнтрахт» встретится с «Аяксом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Дойче банк Парк», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Учитывая успех «орлов» в Амстердаме, аналитики PARI ожидают, что они смогут добиться успеха и в родных стенах. «Айнтрахт» считается фаворитом с коэффициентом 1.95, что соответствует 49% вероятности. Заключить пари на победу «Аякса» можно за 3.80, ничья идет за 3.65. Вероятности этих исходов составляет примерно 25% и 26%.

Клиенты PARI также считают, что победит «Айнтрахт». 87% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу немецкого клуба. Один из игроков поставил 100 000 рублей на успех «Айнтрахта» по котировке 1.97 в составе экспресса из четырех событий с суммарным коэффициентом 9.31. Если все ставки сыграют, выплата игроку составит 931 000 рублей.

После победы команды из Франкфурта-на-Майне в первом матче букмекеры почти не сомневаются, что именно они выйдут в четвертьфинал. Поставить на проход «Айнтрахта» можно за 1.17 (82%). Если же «Аякс» сможет совершить камбэк и прорвется в следующий этап турнира, сыграет ставка за 5.20 (18%). На этом рынке на успех «Айнтрахта» приходится 91% от всего объема пари.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.20. При этом букмекеры ожидают, что команды обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.65. Если же забьет только «Айнтрахт», сыграет коэффициент 3.60.

Наиболее вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 8.00.

Поскольку Дино Топмеллер с большой вероятностью сумеет довести свою команду до четвертьфинала, букмекеры не исключают, что «Айнтрахт» может добраться и до финального матча. Ставки на это принимаются с коэффициентом 5.00. Для сравнения, выход «Аякса» в финал для котируется за 15.00. Шансы «Айнтрахта» и «Аякса» завоевать трофей оцениваются коэффициентами 12.00 и 50.00 соответственно.