Клиент PARI поставил 500 000 рублей на «Баварию» против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов

22 января «Бавария» сыграет с «Фейеноордом» в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на домашнем поле роттердамского коллектива и стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами гостей. Ставки на победу «Баварии» принимаются по коэффициенту 1.35, что соответствует 72% вероятности. Заключить пари на успех «Фейеноорда» можно за 8.50, ничья котируется за 5.60. Вероятности этих исходов составляют 11% и 17%.

Большинство клиентов PARI также ждут победы мюнхенцев. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех немецкого клуба.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно по коэффициенту 1.40, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.95. Букмекеры ожидают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.57. Если забьет только «Бавария», сыграет ставка за 2.50.

Наиболее вероятным результатом встречи считается победа «Баварии» со счетом 2:0. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 9.00. Больше всего букмекеры ждут голов от форварда мюнхенцев Гарри Кейна. Если англичанин забьет, сыграет пари за 1.60.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий в рамках ЛЧ, включив в него пари на победу «Баварии» с котировкой 1.37. Общий коэффициент экспресса составил 2.05.

«Бавария» проходит общий этап нестабильно — в минувших шести турах мюнхенцы дважды проиграли и один раз сыграли вничью. Сейчас команда занимает 12-е место в турнирной таблице с 12 очками в активе. Тем не менее аналитики PARI считают, что подопечные Венсана Компани смогут напрямую выйти в следующий этап турнира, и предлагают поставить на это за 1.18. Вероятность чемпионства «Баварии» оценивается коэффициентом 8.50.

«Фейеноорд» разместился на 20-м месте с десятью очками. Букмекеры сомневаются, что роттердамцы сумеют завершить общий этап в первой восьмерке. Ставки на попадание клуба в топ-8 принимаются по коэффициенту 14.00. Шансы «Фейеноорда» выиграть Лигу чемпионов котируются за 250.00.