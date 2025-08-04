Клиенты PARI считают, что «Фейеноорд» выиграет первый матч в ЛЧ против «Фенербахче»

6 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА нидерландский «Фейеноорд» сыграет против турецкого «Фенербахче». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом предстоящего матча, однако отдают небольшое предпочтение «Фейеноорду». Поставить на победу роттердамской команды можно за 2.10, что соответствует примерно 46% вероятности. Триумф «Фенербахче» котируется за 3.15 (около 30%). Ничья оценивается в 3.90 (примерно 24%).

Клиенты PARI не сомневаются в победе «Фейеноорда». В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 71% приходится на команду из Нидерландов. Доля «Фенербахче» и ничьей составляет 28% и 1% соответственно.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.53.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 8.00. Победа «Фейеноорда» со счётом 2:1 оценивается в 9.00, а остальным исходам соответствуют трехзначные коэффициенты.

«Фейеноорд» завершил прошлый сезон в Эредивизи на третьем месте, уступив лишь «Аяксу» с «ПСВ». В Лиге чемпионов же команда добралась до ⅛ финала, где уступила будущему финалисту – миланскому «Интеру» (0:2, 1:2). «Фенербахче» занял в чемпионате Турции второе место, проиграв борьбу за золото «Галатасараю». В Лиге Европы команда Жозе Моуриньо вылетела в ⅛ финала, в серии пенальти уступив «Рейнджерс».