Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



4 августа 11:30ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Фейеноорд» выиграет первый матч в ЛЧ против «Фенербахче»

Одна из самых притягательных афиш среды
Валентин Васильев

6 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА нидерландский «Фейеноорд» сыграет против турецкого «Фенербахче». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом предстоящего матча, однако отдают небольшое предпочтение «Фейеноорду». Поставить на победу роттердамской команды можно за 2.10, что соответствует примерно 46% вероятности. Триумф «Фенербахче» котируется за 3.15 (около 30%). Ничья оценивается в 3.90 (примерно 24%). 

Клиенты PARI не сомневаются в победе «Фейеноорда». В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 71% приходится на команду из Нидерландов. Доля «Фенербахче» и ничьей составляет 28% и 1% соответственно.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.53.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 8.00. Победа «Фейеноорда» со счётом 2:1 оценивается в 9.00, а остальным исходам соответствуют трехзначные коэффициенты.

«Фейеноорд» завершил прошлый сезон в Эредивизи на третьем месте, уступив лишь «Аяксу» с «ПСВ». В Лиге чемпионов же команда добралась до ⅛ финала, где уступила будущему финалисту – миланскому «Интеру» (0:2, 1:2). «Фенербахче» занял в чемпионате Турции второе место, проиграв борьбу за золото «Галатасараю». В Лиге Европы команда Жозе Моуриньо вылетела в ⅛ финала, в серии пенальти уступив «Рейнджерс».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«ПСВ» возьмет Суперкубок Нидерландов в матче с «Гоу Эхед Иглз», считают в PARI
«ПСВ» возьмет Суперкубок Нидерландов в матче с «Гоу Эхед Иглз», считают в PARI
Новости
PARI: «Зенит» — фаворит центрального матча третьего тура РПЛ против ЦСКА
PARI: «Зенит» — фаворит центрального матча третьего тура РПЛ против ЦСКА
Новости
«Спартак» одержит гостевую победу над «Акроном» в РПЛ, считают клиенты PARI
«Спартак» одержит гостевую победу над «Акроном» в РПЛ, считают клиенты PARI
Новости
«Нет лимитов, чтобы быть лучше». Кирилл Марченко стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
«Нет лимитов, чтобы быть лучше». Кирилл Марченко стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Динамо» из Махачкалы в матче с «Пари НН» в Кубке России
Клиенты PARI ставят на «Динамо» из Махачкалы в матче с «Пари НН» в Кубке России
Новости
Пользователь PARI поставил 200 000 рублей на матч «Ахмата» и «Зенита» в первом туре Кубка России
Пользователь PARI поставил 200 000 рублей на матч «Ахмата» и «Зенита» в первом туре Кубка России
Новости
Клиент PARI выиграл 1 200 000 рублей по ставке на матч «Урал» — «Черноморец»
Клиент PARI выиграл 1 200 000 рублей по ставке на матч «Урал» — «Черноморец»
Новости
Клиент PARI поставил больше 150 000 рублей на дерби ЦСКА — «Локомотив» в Кубке России
Клиент PARI поставил больше 150 000 рублей на дерби ЦСКА — «Локомотив» в Кубке России
Новости
PARI запускает подкаст с Игорем Ларионовым
PARI запускает подкаст с Игорем Ларионовым
Новости
«Краснодар» победит «Крылья Советов» в первом туре Кубка России, считают клиенты PARI
«Краснодар» победит «Крылья Советов» в первом туре Кубка России, считают клиенты PARI
Новости

Новое

Читать все новости