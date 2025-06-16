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17 июня 9:21ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 1 800 000 рублей на победу «Боруссии» над «Флуминенсе» в матче Клубного чемпионата мира

На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.80.
Валентин Васильев

17 июня сборные бразильский «Флуминенсе» и немецкая «Боруссия» встретятся в матче первого тура группы F клубного чемпионата мира. Поединок пройдет на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитом немецкий клуб. Коэффициент на успех команды Нико Ковача — 1.64, что соответствует примерно 59% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Флуминенсе», можно за 5.40 (около 18%). Ничья котируется за 4.30 (приблизительно 23%). 
Клиенты PARI уверены в победе «Боруссии». Около 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех дортмундцев.
Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.88. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.95
Аналитики PARI не уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Флуминенсе», и «Боруссия», сыграет коэффициент 1.90. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.80.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — ничья 1:1, а также победа немецкого клуба 1:0 или 2:0 за 7.50. На то, что счет в матче откроет команда Ковача, можно поставить за 1.50. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении бразильцев составляют 2.90.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 800 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Боруссии» с коэффициентом 1.64. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 152 000 рублей.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. В квартете F вместе с «Флуминенсе» и «Боруссией» играют также корейский «Ульсан Хенде» и южноафриканский «Мамелоди Сандаунз». 

Аналитики считают «Боруссию» главным фаворитом группы. На то, что «шмели» займут первое место в квартете, можно сделать ставку с коэффициентом 1.41. А вот в рамках турнира шансы немецкого клуба оценили не так высоко. Пари на чемпионство команды Нико Ковача доступно за 27.00, а поставить на то, что «Боруссия» пройдет в финал, можно за 15.00.

Шансы бразильского клуба выйти в плей-офф оценивают довольно высоко — коэффициент 1.37. При этом сделать ставку на то, что «Флу» займет первое место в группе, можно за 3.90. Вероятность чемпионства команды Ренато Гаушо оценили котировкой 50.00, а пари на выход в финал доступно за 25.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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