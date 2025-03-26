rostislav_999 и LenaGol0vach в одной команде на FME по Dota 2

Во втором сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE по Dota 2 примут участие четыре команды: GOLOVACH Team, Cake Team, RodjER Team и EZ25 Team. Участники разыграют призовой фонд в 3 млн рублей; треть от этой суммы получит победитель, еще 1 млн будет разыгран между участниками за выполнение челленджей.

Полный список команд и участников:

Забродин “Cake” Кирилл, Игорь “ILTW” Филатов, Владислав “Imba4” Хорольцев, Ярослав “limitless” Паршин, Мельников “goodoq” Максим ;

Сергей “GOLOVACH” Карнаухов; Камиль “koma” Биктимиров; Ростислав “rostislav_999” Протасеня; Козловский “petusharas” Владислав; Роман “earthq” Зайцев;

Владимир “RodjER” Никогосян, Заур “Cooman” Шахмурзаев, Ильин “avice” Артем, Павел “9pasha” Хвастунов, Попова “fruktozka” Ольга;

Василевский “EZ25” Роман, Тимур “layme” Магомедов, Альберт “alberkaaaa” Черноиванов, Эль-Хаббаш “sQreen” Халед, Кулаков “GROOMich” Алексей

FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 28 марта по 2 апреля в Москве в два этапа. Групповая стадия турнира пройдет 28 марта в режиме онлайн. Плей-офф турнира пройдет 1–2 апреля в LAN-формате на площадке Arbat21. Вход свободный, сбор с 14:30.