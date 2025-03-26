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26 марта 9:45ГлавнаяНовости

rostislav_999 и LenaGol0vach в одной команде на FME по Dota 2

На кону 3 000 000 рублей
Валентин Васильев
Источник: FONBET
Источник: FONBET

Во втором сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE по Dota 2 примут участие четыре команды: GOLOVACH Team, Cake Team, RodjER Team и EZ25 Team. Участники разыграют призовой фонд в 3 млн рублей; треть от этой суммы получит победитель, еще 1 млн будет разыгран между участниками за выполнение челленджей.

Полный список команд и участников:

  • Забродин “Cake” Кирилл, Игорь “ILTW” Филатов, Владислав “Imba4” Хорольцев, Ярослав “limitless” Паршин, Мельников “goodoq” Максим ;
  • Сергей “GOLOVACH” Карнаухов; Камиль “koma” Биктимиров; Ростислав “rostislav_999” Протасеня; Козловский “petusharas” Владислав; Роман “earthq” Зайцев;
  • Владимир “RodjER” Никогосян,  Заур “Cooman” Шахмурзаев, Ильин “avice” Артем, Павел “9pasha” Хвастунов, Попова “fruktozka” Ольга;
  • Василевский “EZ25” Роман, Тимур “layme” Магомедов, Альберт “alberkaaaa” Черноиванов, Эль-Хаббаш “sQreen” Халед, Кулаков “GROOMich” Алексей
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FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 28 марта по 2 апреля в Москве в два этапа. Групповая стадия турнира пройдет 28 марта в режиме онлайн. Плей-офф турнира пройдет 1–2 апреля в LAN-формате на площадке Arbat21. Вход свободный, сбор с 14:30. 

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на Twitch канале FONBET MEDIA ELEAGUE. Актуальная информация о турнире обновляется в режиме лайв в телеграмм-канале FME.

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