rostislav_999 и LenaGol0vach в одной команде на FME по Dota 2

Партнерский проект
Во втором сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE по Dota 2 примут участие четыре команды: GOLOVACH Team, Cake Team, RodjER Team и EZ25 Team. Участники разыграют призовой фонд в 3 млн рублей; треть от этой суммы получит победитель, еще 1 млн будет разыгран между участниками за выполнение челленджей.
Полный список команд и участников:
FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 28 марта по 2 апреля в Москве в два этапа. Групповая стадия турнира пройдет 28 марта в режиме онлайн. Плей-офф турнира пройдет 1–2 апреля в LAN-формате на площадке Arbat21. Вход свободный, сбор с 14:30.
Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на Twitch канале FONBET MEDIA ELEAGUE. Актуальная информация о турнире обновляется в режиме лайв в телеграмм-канале FME.
Партнерский проект