FONBET – новый официальный спонсор ЖФК ЦСКА

Спонсорское соглашение первого букмекера с двукратным чемпионом России подразумевает не только традиционный брендинг на форме и стадионе, но и системное развитие маркетинговой активности совместно с клубом — большее вовлечение болельщиков в жизнь красно-синих. Подписание данного соглашения важно с точки зрения развития и популяризации женского футбола в нашей стране и подчеркивает вовлечение и инвестиции FONBET в социальную и спортивную сферы. ЖФК ЦСКА — первый клуб женской Суперлиги, который стал партнёром FONBET.

Евгения Саблина, президент ЖФК ЦСКА:

«Первый чемпионат в России среди женщин случился 33 года назад. История букмекерской компании FONBET насчитывает 31 год. А если посчитать, начиная с самой идеи её основателя Анатолия Мачульского, – то как раз ровно 33 года.

2002 год — год основания первой футбольной команды «Россиянка» под руководством Дмитрия Саблина, правопреемницей которой является ЖФК ЦСКА. 2002 год — год начала развития букмекерской индустрии в режиме онлайн. Мы нашли ещё много интересных совпадений в истории с коллегами из FONBET. Рада анонсировать сотрудничество и партнёрство. Очень приятна глубокая социальная ориентированность компании, она совпадает с нашими подходами. Будем трудиться над взаимовыгодным и интересным партнёрством. Открываем новый сезон вместе».

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET:

«Мы рады заключить спонсорское соглашение с ЖФК ЦСКА, который на протяжении многих лет является одним из флагманов женского футбола в нашей стране. ЖФК ЦСКА – двукратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка и победитель Суперкубка России. Отмечу, уже не первый год наша компания сотрудничает с мужской командой армейцев. Мы уверены, что партнёрство с женским футбольным клубом ЦСКА окажется таким же плодотворным, а реализация совместных проектов будет способствовать привлечению большого количества болельщиков на стадионы и популяризации женского футбола».

Сотрудничество между букмекерской компанией и женской командой красно-синих было анонсировано стильным промо. Концепция SISTERHOOD (сестринство) – важная тема для женщин в целом, и в женском спорте, в частности. Это та самая атмосфера, которая царит в женской команде. Сестринство — это больше, чем поддержка, дружба, общая радость побед и горечь поражений. Это эмоциональный союз, объединяющий всех спортсменок, в котором они вместе учатся расти, принимать себя и, несмотря на социальные ожидания, идти только вперёд, преодолевая трудности на своем пути.

Источник: пресс-служба БК FONBET

Сила женщин базируется на эмоциональном фоне так же основательно, как и на физическом. В анонсирующей съёмке приняли участие футболистки ЖФК ЦСКА: защитники Невена Дамьянович и Юлия Плешкова, полузащитники Надежда Смирнова, Дарья Яковлева и Татьяна Петрова, а также форвард Габриэль Онгене.

Юлия Плешкова, защитник ЖФК ЦСКА:

«В первую очередь, наверное, хотела бы поблагодарить FONBET за сотрудничество и такой новый опыт для меня. Осталась в восторге, потому что первый раз, у нас девчонок, была такая необычная футбольная фотосессия и образы все безумно понравились, сделали нас самыми стильными. Буду только рада, если получится и дальше участвовать в каких-то проектах, будем ещё больше популяризировать наш красивый женский футбол».

Дарья Яковлева, полузащитник ЖФК ЦСКА: