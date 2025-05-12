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13 мая 13:58ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: Кори Гауфф обыграет Мирру Андрееву на турнире WTA в Риме

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет сыграно не менее 21 гейма
Валентин Васильев

14 мая Кори Гауфф сыграет с Миррой Андреевой в рамках ¼ финала турнира категории WTA-1000 в Риме. Игра пройдет на корте комплекса Foro Italico и стартует в 12:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Кори Гауфф. Ставки на победу американки принимаются по коэффициенту 1.70, что соответствует 60% вероятности. Заключить пари на успех Мирры Андреевой можно за 2.25, вероятность ее триумфа составляет примерно 40%.

Клиенты PARI также считают, что Коко окажется сильнее. 80% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех фаворитки.

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По оценкам аналитиков PARI, в матче будет сыграно не менее 21 гейма. Поставить на тотал больше 20.5 можно по коэффициенту 1.68, а на тотал меньше 20.5 — по коэффициенту 2.05. При этом букмекеры считают, что Гауфф запишет на свой счет не менее 12 геймов. Индивидуальный тотал американки больше 11.5 котируется за 1.35.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Коко в двух сетах —поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 2.60

Ранее американка уверенно прошла Эмму Радукану и Магду Линетт, до третьего сета с ней дотянула лишь юная канадка Виктория Мбоко. Если же фаворитка победит со счетом 2:1, сыграет ставка за 4.10.

Поставить на победу Мирры Андреевой со счетом 2:0 можно по коэффициенту 3.70, а со счетом 2:1 — по коэффициенту 4.90

Россиянка стартовала на текущем турнире с уверенных побед над Эмилианой Аранго и Линдой Носковой. После этого она встретилась с Кларой Таусон. Датчанка сумела забрать первый сет в близкой перестрелке, но не сумела справиться с более рейтинговой соперницей.

Коко Гауфф — настоящий «криптонит» для Мирры Андреевой. Россиянка встречалась с ней три раза, однако смогла показать более-менее конкурентное выступление лишь в первой игре (6:7(5), 6:1, 6:1). Два других матчах завершились уверенной победой американки в двух сетах (6:3,6:2 и 7:5 6:1). Гауфф считается второй по шансам претенденткой на победу в Риме с коэффициентом 5.00 после Арины Соболенко (2.65). Андреева в этом рейтинге идет четвертой с коэффициентом 8.50.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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