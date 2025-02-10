Клиенты PARI полагают, что «Интер» победит «Фиорентину» и продолжит погоню за лидером

10 февраля в матче 24-го тура Серии А «Интер» примет «Фиорентину» на своем поле. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Интер» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.47, что соответствует примерно 67% вероятности. Триумф «Фиорентины» котируется за 7.00 (около 13%). Ничья оценивается в 4.70 (примерно 20%).

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев поля. На победу «Интера» приходится около 92% от общего объема ставок на исход встречи.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.20. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.80. В предыдущем поединке «Фиорентина» разгромила соперника со счетом 3:0.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Интера» 2:0. Она котируется за 7.50. Минимальный успех «нерадзурри» оценивается в 8.00. Результативной ничьей 1:1 соответствует коэффициент 9.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.13 и включил в него пари на победу «Интера» по коэффициенту 1.48.

«Интер» идет на втором месте в таблице Серии А. Действующие чемпионы Италии набрали 51 очко в 23 матчах, проиграв всего лишь дважды (один раз – как раз «Фиорентине»). «Фиалки» находятся на шестой строчке. Команда Раффаэле Палладино имеет в активе 42 очка.