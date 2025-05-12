PARI: «Интер» победит «Лацио» и продолжит погоню за «Наполи» в чемпионской гонке

Развязка борьбы за чемпионство в Серии А все ближе. 18 мая в рамках 37-го тура «Интер» встретится с «Лацио» и в случае победы может обогнать «Наполи» в таблице. Поединок пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Интер». Поставить на победу подопечных Симоне Индзаги можно с котировкой 1.63, что соответствует примерно 58% вероятности. Успех «Лацио» оценивается коэффициентом 5.10 (около 19%). На ничейный исход аналитики дают котировку 4.15 (порядка 23%).

Клиенты PARI не сомневаются в триумфе хозяев. На победу «Интера» приходится 99% от общего оборота пари на исход встречи и менее процента — на ничью и победу «Лацио».

Аналитики полагают, что грядущий матч получится достаточно результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.25. На минимум три забитых мяча аналитики дают коэффициент 1.77. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито менее трех голов, составляет 2.05. Четыре мяча в матче можно взять за 2.80. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.80. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.00.

«Интер» остается самой результативной командой Италии с 75 мячами в 36 играх. Поставить на то, что подопечные Индзаги в грядущей игре отличатся минимум дважды, можно с котировкой 1.70. Коэффициент на индивидуальный тотал «Интера» больше 2.5 составляет 3.15. «Лацио» за четыре предыдущих тура забил шесть мячей. Поставить на хотя бы один гол от римлян можно с котировкой 1.58. Индивидуальный тотал «Лацио» больше 1.5 доступен за 3.70.

На этот матч зарегистрировано сразу несколько крупных ставок. Один из клиентов PARI поставил на победу «Интера» в рамках системы из семи матчей 210 404 рублей. Другой пользователь включил победу «Интера» в экспресс из трех событий на сумму 100 000 рублей с общим коэффициентом 3.22.

За два тура «Интер» отстает на один бал от лидирующего «Наполи», который параллельно будет играть в гостях с «Пармой». Поставить на то, что подопечные Индзаги сумеют на финише обогнать «Наполи» и стать чемпионами, можно с котировкой 3.60.