Футбол, Интер - Монако, 29 января: где смотреть, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

На последнюю среду января в Лиге чемпионов УЕФА запланировано 18 матчей заключительного тура Общего этапа. Одна из самых статусных и ожидаемых в России встреч дня пройдет в Милане. Чемпион Италии, «Интер», принимает в Милане «Монако». Интерес к игре в нашей стране подогревает участие в ней лидера российской сборной Александра Головина.

Противостояние на стадионе «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» начнется в 23:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречу обслужит Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины

Перед последним туром оба клуба обеспечили себе выход в следующий раунд турнира, но пока еще не напрямую в 1/8 финала. Хозяева занимают четвертое место, гости - десятое. Соперников разделяют три очка.

Аналитики PARI в миланском противостоянии отдают предпочтение «Интеру». Ставки на победу «нерадзурри» принимаются с коэффициентом 1.60. На команду Головина можно поставить за 5.40. Ничья в конторе котируется за 4.40.

В прямом эфире матч в Милане покажет на территории РФ онлайн-кинотеатр Okko. Следить за ходом матча можно также на сайтах букмекерских контор.