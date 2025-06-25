PARI: «Интер» победит «Ривер Плейт» и пройдет в плей-офф клубного ЧМ

В ночь на 26 июня в рамках группового этапа клубного чемпионата мира в квартете Е будут сыграны матчи заключительного третьего круга. Центральным из них станет встреча «Интера» и «Ривер Плейта» — команды лидируют в своей группе, но еще не гарантировали себе место в плей-офф. Поединок пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценкам букмекеров, у «Интера» больше шансов набрать три очка. Поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 2.15, что соответствует примерно 44% вероятности. Успех «Ривер Плейта» оцениваются котировкой 3.95 (около 24%). Ничейный исход матча доступен за 3.00 (приблизительно 32%).

Клиенты PARI также больше верят в триумф итальянцев. На победу «Интера» приходится 96% от общего оборота пари на исход встречи.

Аналитики полагают, что грядущий матч не будет результативным. «Интер» в двух предыдущих играх забил суммарно только три мяча. Аналогичный результат и у «Ривер Плейта». Поставить на то, что в грядущем поединке зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.30. На три забитых мяча и более аналитики дают коэффициент 2.00. Вероятность того, что команды на двоих отличатся не менее четырех раз, оценивается котировкой 3.30.

Ставка на исход, при котором клубы обменяются забитыми голами, идет за 1.77. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.05. Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 идет в линии за 2.07. Аналогичная ставка для аргентинцев доступна с коэффициентом 3.20.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом, по оценкам аналитиков PARI, является ничья 1:1 за 6.00. Нулевую ничью можно взять за 7.00. Коэффициент на успех «Интера» со счетом 1:0 составляет 8.50.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате — с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. В квартете E компанию «Интер» и «Ривер Плейт» пока делят первую строчку с четырьмя очками, японский «Урава Ред Даймондс» потерял шансы на выход в плей-офф, а вот мексиканский «Монтеррей» с двумя баллами в активе еще претендует на проход в следующий этап. Наибольшие шансы занять первое место у «Интера», считают аналитики. Поставить на это можно за 1.47. Если квартет в итоге возглавит «Ривер Плейт», сыграет пари за 2.65.

Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. Поставить на то, что трофей завоюет «Интер», можно с котировкой 25.00. На чемпионство «Ривер Плейта» аналитики дают коэффициент 75.00.