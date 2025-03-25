Клиенты PARI: Иран победит Узбекистан в отборочном турнире ЧМ-2026

25 марта сборные Ирана и Узбекистана встретятся в рамках отбора к чемпионату мира по футболу-2026. Игра пройдет на стадионе «Азади» в Тегеране и стартует в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом сборную Ирана. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.97, что соответствует вероятности 47%. Заключить пари на успех Узбекистана можно за 5.00, ничья идет за 2.90. Вероятности этих исходов составляют примерно 22% и 31%.

Клиенты PARI также считают, что иранцы окажутся сильнее. 88% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу сборной Ирана.

По оценкам аналитиков, соперники вряд ли покажут высокую результативность. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.55, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.50.

Букмекеры не ждут обмена голами. На рынке «обе забьют» вариант «да» котируется за 2.25. Если же голом отметится только сборная Ирана, сыграет ставка за 2.95.

Наиболее вероятным результатом встречи считается «сухая» ничья. Поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 5.00. Отчасти такие ожидания от матча продиктованы статистикой очных противостояний команд. Три последних встречи Ирана и Узбекистана закончились ничьей, при этом две из них — со счетом 0:0. В двух других матчах минимальную победу одержала иранская сборная.