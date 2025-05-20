Итоги сезона Лиги Европы для PARI: самый прибыльный клуб — «МЮ», самый убыточный — «Реал Сосьедад»

Букмекерская компания PARI подвела итоги сезона Лиги Европы 2024/25, победу в котором одержал «Тоттенхэм». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев рассказал, какие из матчей главного еврокубка стали самыми прибыльными и убыточными для букмекерской компании и клиентов.

«Тоттенхэм» в третий раз выиграл Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА) и прервал многолетнюю серию без завоевания титулов и побед в еврокубках. «Шпоры» не брали трофеев с 2008 года, а в еврокубках не побеждали с 1984-го. В финале, проходившем в Бильбао, «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» и благодаря этой победе пробились в Лигу чемпионов на сезон 2025/26, хотя идут лишь на 17-м месте в Английской Премьер-лиге.

Английские клубы оправдали котировки букмекеров. Именно «Тоттенхэм» и «МЮ» считались главными фаворитами Лиги Европы до старта сезона-2024/25. Коэффициенты на их победу составляли 5.50 и 6.00 соответственно. Тройку главных претендентов на трофей замыкала «Рома» с коэффициентом 9.00. В итоге «Тоттенхэм» под руководством Ангелоса Постекоглу занял четвертое место на общем этапе, а в плей-офф прошли АЗ (0:1, 3:1), «Айнтрахт» (1:1, 1:0), «Будё-Глимт» (3:1, 2:0) и «МЮ» (1:0).

Среди ставок на итогового победителя турнира 32% от всего их объема в денежном выражении приходилось на «Тоттенхэм». «МЮ» шел на втором месте с 24%. Также клиенты PARI верили в «Атлетик» из Бильбао (20%), поскольку именно на домашнем стадионе баскского клуба проходил финал турнира.

В решающем матче турнира игроки не сомневались в победе «МЮ». Более 75% клиентов делали ставки на итоговый триумф «красных дьяволов» (с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти).

Самые крупные события по обороту пари

Решающая встреча сезона, прошедшая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, оказалась самым крупным событием турнира по обороту ставок, которые приняла компания PARI. Второе место в топ-5 занял ответный матч 1/4 финала между «МЮ» и «Лионом», по ходу которого английский клуб проигрывал дома в основное время со счетом 0:2, а в дополнительное — 2:3 и 3:4, но благодаря двум голам на 120-й минуте вырвал победу (5:4).

В топ-5 попали оба победных для «МЮ» полуфинальных матча с испанским «Атлетиком» (3:0 в гостях, 4:1 дома), а также ответная встреча 1/4 финала между итальянским «Лацио» и норвежским «Будё-Глимт». Скандинавы добились в этой игре сенсационного успеха благодаря российскому вратарю Никите Хайкину. После обмена победами (2:0 в пользу «Будё-Глимт» в Норвегии, 3:1 в пользу «Лацио» в Италии) исход противостояния решался в серии пенальти, где Хайкин отразил два удара и вывел свою команду в полуфинал.

Меньше всего интереса у клиентов PARI вызвали матчи «Ференцварош» — «Мальме» (4:1), РФШ — ПАОК (0:2), «Маккаби» Тель-Авив — РФШ (2:1), «Славия» — «Мальме» (2:2) и ФКСБ — «Мидтьюлланн» (2:0). Все они прошли на общем этапе. Лучшими по обороту на этой стадии стали матчи «МЮ» — «Рейнджерс» (2:1), «Аякс» — «Галатасарай» (2:1), «Будё-Глимт» — «Порту» (3:2), «Тоттенхэм» — «Карабах» (3:0) и «Лацио» — «Реал Сосьедад» (3:1).

Если судить по показателям оборота, то в сезоне 2024/25 матчи ЛЕ вызвали у клиентов PARI значительно больше интереса, чем в предыдущем. За год прирост оборота составил 59%. При этом интерес к финальному матчу «Аталанты» с «Байером» сезона-2023/24 оказался на 25% выше. В свою очередь, показатели валового игрового дохода (GGR) за весь сезон и в финале возросли на 15% и 1% соответственно.

Прибыльные и убыточные матчи

Самым прибыльным матчем для букмекерской компании PARI оказался финал между «Тоттенхэмом» и «МЮ» (1:0). Следом идут матчи «Рейнджерс» — «Атлетик» (четвертьфинал, 0:0), «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» (четвертьфинал, 1:1), «Лацио» — «Лудогорец» (общий этап, 0:0) и «МЮ» — «Твенте» (общий этап, 1:1).

Клиенты PARI извлекли наибольшую прибыль из матчей «Лацио» — «Реал Сосьедад» (общий этап, 3:1), «МЮ» — «Реал Сосьедад» (1/8 финала, 3:1), «Виктория» — «Лацио» (1/8 финала, 1:2), «Рома» — «Атлетик» (1/8 финала, 2:1) и «МЮ» — «Атлетик» (1/2 финала, 4:1), который стал самым убыточным для букмекеров в Лиге Европы 2024/25.

На общем этапе наибольшую прибыль букмекерам принесли матчи «Лацио» — «Лудогорец» (0:0), «МЮ» — «Твенте» (1:1) и «Фенербахче» — «Лион» (0:0), которые, вопреки ожиданиям пользователей, завершились не в пользу фаворитов и получились «низовыми» по голам или вовсе без голов.

Выигрыши и проигрыши

Самый крупный выигрыш в Лиге Европы одному из клиентов PARI принесла одинарная ставка на тотал больше 1 в первом тайме матча «Лацио» — «Реал Сосьедад» на групповой стадии. Клиент поставил 6 666 665 рублей по коэффициенту 2.25. Благодаря трем безответным голам «Лацио» в первые 45 минут эта сумма превратилась в 14 999 996 рублей. Еще одному клиенту удачу принесла ставка на тотал больше 2 матче «Аякса» с «Галатасараем» по коэффициенту 1.30. Команды забили на двоих три мяча (2:1), в результате чего поставленные клиентом 10 000 000 рублей превратились в 13 000 000.

Еще один из топовых выигрышей относится к стадии плей-офф. Клиент PARI поставил 6 034 275 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» над «Атлетиком» из Бильбао в ответном матче 1/2 финала по коэффициенту 2.07. Несмотря на то что исход противостояния, по сути, был решен уже в первой игре, «МЮ» сыграл с полной мотивацией и в ответном матче, разгромив своего соперника 4:1. Благодаря этому сумма выигрыша игрока составила 12 490 949 рублей.

К сожалению, не всем игрокам везло в той же степени. В частности, одного из клиентов подвела вера в победу «МЮ» в финале над «Тоттенхэмом». Игрок поставил 6 000 000 рублей по коэффициенту 2.45 в основное время и потерпел неудачу. Еще один игрок заключил пари на сумму 5 000 000 рублей на тотал больше 1.5 по голам в дополнительное время матча «Аякса» и «Униона» по коэффициенту 1.70. Расчет не оправдался. В дополнительные полчаса все ограничилось всего одним голом «Аякса», который вышел в 1/8 финала по сумме двух встреч (2:0 в гостях, 1:2 дома). Еще одного игрока подвела вера в победу «Атлетика» в первом полуфинальном матче с «МЮ». Клиент PARI подкрепил веру в басков ставкой на сумму 4 039 706 рублей, но они не оправдали его ожиданий.

Самый высокий зашедший коэффициент, самый низкий не сыгравший коэффициент

Самый высокий коэффициент, сыгравший в этом сезоне Лиги Европы, — 83.00. Ставки с таким значением зашли сразу у трех клиентов PARI. Что характерно, все они были сделаны на победу «МЮ» над «Лионом» в дополнительное время ответного матча 1/2 финала, когда счет еще на 119-й минуте был 4:3 в пользу французов. В итоге «МЮ» вырвал победу 5:4 и пробился в полуфинал. Одному из игроков это помогло превратить 50 рублей в 4150, второму — 250 рублей в 20 750, третьему — 1000 рублей в 83 000.

У 336 игроков не зашли ставки по минимально возможному коэффициенту — 1.01. Так, один из клиентов поставил 58 000 рублей на тотал больше 0.5 по карточкам в матче общего этапа «МЮ» — «Будё-Глимт» (3:2). Англичане и норвежцы обошлись в этой встрече без предупреждений.

Лучшие даты для PARI и клиентов компании

Если суммировать все игры Лиги Европы, то по итогам турнира больше всего прибыли PARI принесли матчи с участием «Тоттенхэма», «Рейнджерс» и «Фенербахче». Для клиентов компании самыми прогнозируемыми, а следовательно, прибыльными командами оказались «Реал Сосьедад», «Атлетик» из Бильбао и «Порту».

Лучшим по прибыли для компании стало 21 мая, когда «МЮ», вопреки прогнозам большинства игроков, уступил в финале «Тоттенхэму». Лучшая дата по обороту — 23 января, когда прошел седьмой тур общего этапа, в котором во многом решалась судьба путевок в плей-офф.

Для клиентов PARI самым счастливым днем оказалось 13 марта. Это была дата ответных матчей 1/8 финала, большинство из которых завершились предсказуемыми результатами.