PARI: «Зенит» потерял статус фаворита РПЛ после поражения от «Спартака»

15-16 марта прошли матчи 21-го тура Российской Премьер-лиги, результаты которых порадовали болельщиков из Москвы и Краснодара. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах прошедших выходных.

Главным событием минувшего тура стала встреча «Спартака» и «Зенита», которая завершилась драматическим поражением команды Сергея Семака на последних минутах игры (1:2). После этой неудачи петербуржцы уступили красно-белым второе место, опустившись на третью строчку турнирной таблицы. Для «Спартака» это первая победа над чемпионом России с 2017 года в первенстве страны.

В целом результат ключевого матча тура оказался на руку «Краснодару» — «быки» смогли оторваться от преследователей на три очка, укрепив свои позиции в чемпионской гонке. В прошедшем туре краснодарцы обыграли «Ростов» со счетом 1:0.

Победы в минувшем туре также одержали «Локомотив» и ЦСКА. Так, «железнодорожники» выиграли столичное дерби с «Динамо» (2:1), а «армейцы» огорчили на выезде «Акрон» (2:1). Стоит отметить, что это первая победа «Локо» за шесть матчей в РПЛ.

Главные матчи по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении ожидаемо пришлось на встречу «Зенита» со «Спартаком». Доля главного матча тура составила 27% от общего объема пари, принятых на события 21-го тура. Кроме того, игроки активно заключали пари на матчи «Локомотив» — «Динамо» (16%) и «Акрон» — ЦСКА (чуть менее 16%).

Наименьший объем ставок был зафиксирован на игры «Оренбург» — «Факел» (1:0), «Рубин» — «Пари НН» (1:0) и «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» (4:0). В сумме на эти матчи пришлось менее 20% от общего оборота пари на матчи 21-го тура.

Прошедший тур оказался крайне удачным для клиентов PARI. Результативные победы «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА принесли игрокам множество выигрышей, в то время как для букмекеров эти матчи оказались минусовыми. Среди прибыльных для PARI событий выделяется минимальная победа «Рубина» над «Пари НН».

Значимые выигрыши клиентов

Самый крупный выигрыш по итогам прошедшего тура получил клиент, который рискнул поставить 3 100 000 рублей на победу «Локомотива» в матче с «Динамо» по коэффициенту 2.27. «Железнодорожники» забили первый гол на 38-й минуте игры, однако бело-голубые сравняли счет уже в конце первого тайма. Во втором тайме соперники долгое время шли на равных, но защитник «Локо» Александр Сильянов смог вывести свою команду вперед на 76-й минуте встречи. Удачная ставка принесла клиенту выплату в размере 7 037 000 рублей.

Другой игрок поставил 1 200 000 рублей на победу «Спартака» над «Зенитом» в первом тайме по коэффициенту 3.50. До самого конца первой половины встречи на табло горели нули, но полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс открыл счет за несколько секунд до перерыва, забив «Зениту» гол в раздевалку. Выплата по ставке клиента составила 4 200 000 рублей. На этом успехи люксембуржца не закончились — в конце второго тайма он вновь огорчил подопечных Сергея Семака и принес победу своей команде.

Еще один клиент заключил пари на победу ЦСКА в матче с «Акроном» на сумму 2 422 500 рублей по коэффициенту 2.16. К середине второго тайма «армейцы» записали на свой счет два гола. Тольяттинцы смогли ответить только одним мячом. В результате игрок получил на выплату 5 232 600 рублей.

Однако не все крупные ставки клиентов были удачными. Один из них заключил пари на сумму 1 570 000 рублей, выбрав ничью в матче «Ростова» с «Краснодаром». Подобный выбор было сложно объяснить с точки зрения статистики — в последний раз встреча «быков» с желто-синими заканчивалась с равным счетом еще два года назад. Справедливости ради, эта ставка вполне могла оказаться успешной, поскольку единственный мяч в игре был забит только на 78-й минуте. Нападающий гостей Мозес Кобнан принес победу краснодарцам.

Как изменились котировки в сравнении с прошлым туром

«Зенит» долгое время держался в статусе фаворита, несмотря на все неудачи в последних турах. Тем не менее поражение от «Спартака» заставило аналитиков изменить оценку шансов подопечных Сергея Семака сохранить титул. Коэффициент на чемпионство петербуржцев вырос с 1.80 до 2.80.

Главным претендентом на победу в текущем сезоне стал «Краснодар», коэффициент на триумф которого снизился с 3.70 до 2.70. Замыкает тройку фаворитов «Спартак» с коэффициентом 3.50. Ранее ставки на чемпионство красно-белых принимались по коэффициенту 4.50.

Следом идут «Динамо» и «Локомотив» с коэффициентом 30.00. Ранее котировки на чемпионство этих команд составляли 50.00 и 15.00. Тем временем коэффициент на победу ЦСКА упал в два раза, сократившись с 200.00 до 100.00.

Матчи 22-го тура РПЛ пройдут с 28 по 31 марта. «Зенит» примет «Рубин», «Краснодар» также дома сыграет с «Факелом», а «Спартак» отправится в Грозный на встречу с «Ахматом».