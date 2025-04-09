Дерби «Спартака» и ЦСКА — самый крупный и прибыльный для игроков матч по итогам 26-го тура РПЛ

25-27 апреля прошли матчи 26-го тура Российской Премьер-лиги, по итогам которых «Краснодар» и «Зенит» сохранили высокие шансы на чемпионство, а вот «Спартак» их практически потерял. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах прошедших выходных.

«Краснодару» удалось увеличить отрыв от «Зенита» до четырех очков. В минувший уикенд «быки» в упорной борьбе победили махачкалинское «Динамо» на выезде со счетом 3:2. А вот подопечные Сергея Семака не оправдали ожиданий фанатов, поделив очки в гостевом матче с московским «Динамо» (1:1).

«Спартак» и ЦСКА поменялись местами в турнирной таблице — «армейцы» смогли обыграть красно-белых на их поле со счетом 2:1. «Локомотиву» также не удалось укрепить свои позиции перед заключительной частью сезона. В прошедшем туре «железнодорожники» приезжали в гости к «Ростову» и поделили очки с желто-синими (1:1).

Главные матчи по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении пришлось на дерби между «Спартаком» и ЦСКА — доля этой игры в общем обороте пари на события 26-го тура РПЛ составила 24%. Кроме того, клиенты PARI активно ставили на матчи «Динамо» — «Зенит» и «Динамо» Махачкала — «Краснодар». На эти встречи пришлось 19% и 16% от всего оборота ставок соответственно.

Меньше всего игроки поставили на матчи «Ростов» — «Локомотив», «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) и «Химки» — «Акрон» (2:2).

Ничья в матче «Динамо» с «Зенитом» стала большим сюрпризом для многих болельщиков, равно как и победа «Пари НН» над «Ахматом». Эти игры оказались самыми прибыльными для PARI в минувшем туре. В свою очередь клиенты компании успешно прогнозировали развитие событий в матчах «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» Махачкала — «Краснодар».

Значимые выигрыши клиентов

Один из клиентов поставил 600 000 рублей на победу «армейцев» в московском дерби. Ставка была очень смелой, ведь ЦСКА не побеждал «Спартак» с 2022 года. Тем не менее игрок рискнул, выбрав пари по коэффициенту 4.70. Несмотря на превосходство в контроле мяча, красно-белые пропустили два гола к концу второго тайма, сумев ответить лишь с пенальти.

«Спартак» отчаянно пытался сравнять счет в добавленное время, но результатом излишнего рвения стало только удаление Срджана Бабича. Итоговый выигрыш клиента по рискованной ставке составил 2 820 000 рублей.

Другой клиент PARI спрогнозировал победу «Крыльев Советов» над «Оренбургом», поставив на самарцев 3 000 000 рублей по коэффициенту 2.03. Голов пришлось ждать до 83-й минуты, когда хозяева сумели открыть счет благодаря пенальти, а спустя четыре минуты отправили еще один мяч в ворота оренбуржцев. Выигрыш игрока составил 6 090 000 рублей.

Однако не все крупные пари оказались удачными для клиентов. В матче «Динамо» с «Зенитом» один из игроков настолько верил в петербуржцев, что поставил на них 4 021 528 рублей. Но москвичи сумели отнять очки у действующего чемпиона. Другой игрок заключил пари на дерби «Спартака» с ЦСКА, поставив 4 000 000 рублей на красно-белых. Но «армейцам» впервые с 2022 года удалось одолеть «Спартак».

Как изменились котировки в сравнении с прошлым туром

Перед заключительными матчами в сезоне букмекеры пересмотрели шансы команд на чемпионство, обновив котировки. «Краснодар» окончательно укрепился в статусе фаворита. Коэффициент на победу «быков» в РПЛ снизился с 2.15 до 1.70. А вот котировки на чемпионство «Зенита» продолжают расти, увеличившись с 2.00 до 2.30.

Теоретически шансы на титул все еще сохраняют ЦСКА и «Спартак», однако их победа котируется за 50.00. Для сравнения: ранее чемпионство этих команд оценивалось коэффициентами 100.00 и 10.50 соответственно. А вот «Динамо» и «Локомотив» больше не претендуют на золотые медали.

«Факел» и «Оренбург» уже практически потеряли место в элите. Вероятность того, что они вылетят в Первую лигу напрямую, оценивается коэффициентами 1.01 и 1.06 соответственно.

27-й тур РПЛ пройдет с 2 по 5 мая. «Краснодар» проведет домашний матч с «Рубином», а «Зенит» примет «Пари НН». «Спартак» же отправится в гости к «Факелу», а ЦСКА — к «Ахмату».