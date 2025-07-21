PARI: Финал КЧМ-2025 «ПСЖ» — «Челси» — самой прибыльное событие турнира

Букмекерская компания PARI подвела итоги Клубного чемпионата мира 2025, который завершился победой «Челси». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев рассказал, какие из матчей обновленного турнира ФИФА стали самыми прибыльными и убыточными для букмекерской компании и клиентов.

«Челси» взял второй титул при Боули

«Челси» во второй раз в истории клуба выиграл Клубный чемпионат мира. Лондонцы уже брали этот титул в 2021 году после победы в Лиге чемпионов. Но тогда турнир проходил лишь с восемью участниками, причем европейские клубы вступали в борьбу сразу со стадии полуфинала.

В 2025 году ФИФА провела турнир в обновленном формате: 32 участника, восемь групп и 48 матчей на предварительной стадии, а также полноценный плей-офф начиная с 1/8 финала. Турнир приняли США, представив стадионы, на которых следующим летом пройдет ЧМ среди сборных.

КЧМ с первых же матчей был отмечен непредсказуемостью результатов. Уже по итогам групповой стадии с дистанции сошли топ-клубы уровня мадридского «Атлетико». В четвертьфинал пробились сразу три команды не из Европы: бразильские «Палмейрас» и «Флуминенсе», а также «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Наконец, в финале «Челси» внезапно разгромил действующего победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 3:0. Лондонцы взяли второй трофей при американском владельце Тодде Боули: в мае они пришли к успеху в Лиге конференций.

До старта КЧМ-2025 главными фаворитами турнира букмекеры считали мадридский «Реал». Коэффициент на победу одного из самых титулованных клубов мира составлял 5.00. На втором месте шел «ПСЖ» (5.60). Тройку главных претендентов на трофей замыкал «Манчестер Сити» с коэффициентом 6.50. В итоге «Реал» был разгромлен «ПСЖ» в полуфинале (0:4), а «Сити» внезапно вылетел уже в 1/8 финала от саудовского «Аль-Хиляля» (3:4).

Коэффициент на победу «Челси» до старта турнира составлял 12.00, перед плей-офф он увеличился до 13.00, а в преддверии решающего матча с «ПСЖ» котировки на победу лондонцев составляли 3.40.

Самые крупные события по обороту пари

Решающий матч КЧМ-2025, прошедший на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, оказался для букмекерской компании PARI самым крупным событием турнира по обороту принятых ставок. В топ-5 вошли три матча с участием мадридского «Реала» — против «ПСЖ» в полуфинале (0:4), против «Ювентуса» в 1/8 финала (1:0) и против «Боруссии» в четвертьфинале (3:2). Замкнула топ-5 встреча 1/8 финала между итальянским «Интером» и бразильским «Флуминенсе» (0:2).

Худшими по обороту стали пять матчей с участием команд не из Европы. Болельщики проявили минимальный интерес к играм группового турнира «Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей» (0:4), «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс» (2:1), «Ривер Плейт» — «Монтеррей» (0:0), «Ульсан Хендэ» — «Мамелоди Сандаунз» (0:1), а также «Видад» — «Аль-Айн» (1:2).

Прибыльные и убыточные матчи

Самым прибыльным для PARI оказался финальный матч КЧМ-2025 между «ПСЖ» и «Челси», в котором парижане не оправдали ожиданий абсолютного большинства игроков и крупно проиграли со счетом 0:3.

На втором месте оказалась встреча групповой стадии между «Бенфикой» и «Баварией», в которой фаворит из Германии, вопреки прогнозам клиентов PARI, внезапно уступил португальцам со счетом 0:1. В топ-5 также вошли два матча с участием бразильского «Флуминенсе»: ничья 0:0 против «Боруссии» в группе и победа 2:0 над «Интером» в 1/8 финала. Замкнула топ-5 встреча «Реала» с «Ювентусом» в 1/8 финала, в которой мадридский клуб добился минимальной победы (1:0).

Самым успешным для клиентов PARI оказался победный для «Баварии» матч 1/8 финала против «Фламенго» (4:2). Игроки были уверены в триумфе мюнхенского клуба над бразильцами в основное время игры и оказались правы. Прибыль клиентам PARI принесли также по два матча с участием «Реала» и «Ювентуса». Игроки верно прогнозировали победы мадридцев над немецкой «Боруссией» (3:2 в 1/4 финала) и мексиканской «Пачукой» (3:1 в группе), а также не сомневались в поражении «Ювентуса» в матче групповой стадии против английского «Манчестер Сити» (2:5) и победе «Старой синьоры» над марокканским «Видадом» (4:2).

Выигрыши и проигрыши

Самый крупный чистый выигрыш на КЧМ-2025 одному из клиентов PARI принесла одинарная ставка на победу «Фламенго» над «Челси» в матче группового турнира. Клиент был настолько уверен в успехе клуба из Рио, что подкрепил свой прогноз ставкой на 2 222 222 рублей по коэффициенту 3.60. Благодаря победе «Фламенго» 3:1 он получил 5 777 777 рублей чистого выигрыша.

Еще одному клиенту удачу принесла ставка на ничью 0:0 в основное время матча 1/8 финала между клубами «Палмейрас» и «Ботафого» по коэффициенту 5.70. К финальному свистку бразильские клубы действительно обошлись без забитых мячей. В результате при ставке 1 200 000 рублей клиент получил 5 640 000 чистого выигрыша.

Выделяется и ставка одного из игроков на победу «Ред Булл Зальцбурга» над «Пачукой» на групповой стадии. Клиент зарядил 2 081 750 рублей на успех австрийцев по коэффициенту 2.65 и оказался прав. Европейский клуб выиграл 2:1, что принесло клиенту PARI выплату в размере более 3 400 000 рублей.

Самая крупная выплата составила 12 500 000 рублей. Эту сумму получил клиент компании, который спрогнозировал победу «Манчестер Сити» над «Ювентусом» в заключительном матче групповой стадии (5:2). Игрок поставил на успех «горожан» 10 000 000 рублей по коэффициенту 1.25.

Среди «сгоревших» ставок выделяется пари клиента, предсказавшего индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 по голам в матче 1/8 финала против «Ювентуса». Коэффициент на это событие был 1.78, а испанцы к старту плей-офф как раз забили сразу по три мяча «Пачуке» (3:1) и «Ред Булл Зальцбургу» (3:0), что располагало игроков к ставкам на результативный футбол. Тем не менее, в стартовом матче плей-офф «Реал» обошелся всего одним голом (1:0), лишив игрока 5 948 879 рублей.

Еще один игрок поставил 3 605 800 рублей, поставив на победу «Баварии» над «Бенфикой» в матче групповой стадии. Чемпионы Германии после двух побед в двух стартовых встречах КЧМ подвели прогнозиста, проиграв 0:1 и уступив «Бенфике» первое место в группе.

Также достойна упоминания сгоревшая ставка в размере 3 571 000 рублей на победу «Челси» над «Фламенго» в группе. Лондонцы считались явными фаворитами, коэффициент на их успех составлял всего 1.42, однако три очка в этой встрече забрал клуб из Рио-де-Жанейро (3:1). Удивительно, что «Челси» после этого пришел к итоговой победе, причем в плей-офф выбил сразу два бразильских клуба — «Палмейрас» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0).

Самый высокий зашедший коэффициент, самый низкий не сыгравший коэффициент

Самые высокие коэффициенты, сыгравшие на КЧМ-2025 — 81.00 и 80.00. Все связанные с ними ставки пришлись на матч группового турнира «Окленд Сити» (Новая Зеландия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина). В двух случаях ставки по 500 и 575 рублей по коэффициенту 81.00 принесли клиентам PARI 40 000 и 46 075 рублей чистого выигрыша. Выделяются и четыре сыгравшие ставки на ничью 1:1 по коэффициенту 80.00 в этой же игре. Выигрыши по ним составили от 2400 до 7200 рублей.

У ряда игроков не зашли ставки по минимально возможному коэффициенту — 1.01. Самую крупную сумму (300 000 рублей) потерял игрок, поставивший на победу «Боки Хуниорс» над «Оклендом» в заключительном матче группового этапа. Новозеландский клуб к тому моменту потерпел два поражения от «Баварии» и «Бенфики» с общим счётом 0:16, но именно на матч против команды великого Диего Марадоны собрался и выдал сенсационную ничью 1:1.

Лучшие даты для PARI и клиентов компании

Если суммировать все игры Лиги чемпионов, то самыми прибыльными командами для PARI оказались «ПСЖ» и «Челси», а самой убыточной — бразильский «Фламенго». Лучшим датой по заработку для компании стало 13 июля, когда «Челси», вопреки большинству прогнозов, обыграл «ПСЖ» в финале. Этот же день стал лучшим для компании по обороту ставок.

Для клиентов PARI лучшей датой по заработку стало 5 июля. В этот день прошли три четвертьфинальных матча, и все они завершились предсказуемыми результатами. В частности, «ПСЖ» прошел «Баварию» (2:0), «Реал» добился победы над дортмундской «Боруссией» (3:2), а «Челси» выбил из борьбы за трофей бразильский «Палмейрас» (2:1).