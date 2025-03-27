«В коллективе NAVI разлад». Jerry дал прогноз на матчи ¼ финала BLAST Open Lisbon по CS2

На платформе «Звук» вышел второй эпизод подкаста «Держи пари» с Андреем Jerry Мехряковым. Бывший капитан состава PARIVISION по CS2 поделился прогнозами на матчи BLAST Open Lisbon, где 28 марта стартует стадия плей-офф.

О проблемах Natus Vincere

Мы увидели разлад в коллективе NAVI. Мы увидели, что команда на протяжении турнира очень много «эмоционировала» и «негативила», по крайней мере так выглядело с камер. Мы видели перепалку b1t и iM. Два игрока сцепились в моменте — что-то не понравилось b1t, и он начал прямо во время матча объяснять. И явно это нехороший признак, учитывая, что до этого из TeamSpeak команды мы слышали, что у Aleksib были вопросы к iM. Понятно, что мы как зрители со стороны получаем только крупицы информации. Тем не менее если собрать все воедино, то получается, что в коллективе NAVI разлад. Потому что против EF были проиграны колоссально критические ситуации: была ситуация 2v5, которую невозможно было проиграть. У них в TeamSpeak царит какая-то тяжелая атмосфера, даже траурная, несмотря на проход в плей-офф.

Team Spirit — NAVI (28 марта)

Не сказать, что NAVI сейчас способны победить Spirit, которая шаг за шагом двигалась к своей цели. Да, Spirit уже дважды оступилась против MOUZ, тем не менее это сильный коллектив, где игроки поддерживают друг друга. Если у NAVI атмосфера тяжелая и игроки иногда не могут найти компромисс, то у Spirit капитан каждый раунд благодарит свой коллектив, а все игроки поддерживают друг друга. PARI дает коэффициент 1.33 на Spirit против 3.33 на NAVI — я согласен с коэффициентами. Не думаю, что NAVI смогут победить. Если команда сможет отжать хотя бы карту, это будет что-то граничащее с чудом.

MOUZ — G2 Esports (28 марта)

MOUZ выглядит как команда намного солиднее, чем G2. Да, G2 прошла тяжелый путь и добралась до плей-оффа, а Илья m0NESY выдал просто сумасшедшие цифры в решающих матчах. HeavyGod тоже включился. Но у MOUZ не было проблем с тем, чтобы закрывать простые игры. Это будет непростой, но интересный матчап. Коэффициенты: 1.55 на MOUZ и 2.45 на G2. И вот здесь и по коэффициентам, и по логике мы можем сделать вывод, что этот матч, скорее всего, будет на трех картах.

BLAST Open Spring 2025 проходит с 19 по 30 марта в Лиссабоне, Португалия. До плей-офф дошли шесть команд: Team Spirit, Team Vitality, NAVI, MOUZ, G2 и EF. Решающие матчи соревнований пройдут на площадке MEO Arena. Призовой фонд чемпионата составляет $400 тыс.