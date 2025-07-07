Мурад Мусаев: «Я рад, что у меня есть Джон Кордоба»

Главный тренер «Краснодара» дал большое интервью в подкасте Cappuccino & Catenaccio, которое выходит при поддержке БЕТСИТИ. Зашла речь и о лучшем бомбардире «быков».

– Я рад, что у меня есть Джон Кордоба. И глупо было бы не пользоваться его сильными сторонами, особенно если это выход из под прессинга, когда тебя прессингуют один в один на твоей половине поля. Но я могу работать и с другими нападающими. В «Краснодаре» был и Ари, какое-то время мне удалось поработать с Федором Смоловым, который тогда был на пике – лучший бомбардир, он вообще другого типа, он не цепляется за мячи. Я могу работать с любыми нападающими. У нас нет такой возможности как у Конте – таскать Лукаку везде за собой. Мы такие тренеры, что мы работаем с теми, кто есть. Но если бы у меня был выбор, то по модельным характеристикам Кордобы я бы хотел такого форварда в любой команде.

– Можно ли назвать Кордобу нападающим-ориентиром для «Краснодара»?

– Да, Можно.

– Ты бы позвал его в следующую команду?



– Да. Смотрите, что у него есть: он цепляет почти все мячи, он хорошо играет под давлением. И при этом он хорошо играет внизу, он очень хорошо понимает футбол.

Есть нюансы, которые хотелось бы улучшить – реализация моментов. Он много не реализует, но он много сам и создает. Плюс еще все недооценивают, что он очень хитрый футболист. Как он забил гол «Зениту»? Караваев скидывал, он обокрал, забил. Он также заработал пенальти в игре с «Локомотивом», он также забил гол в ворота «Оренбурга». И все говорят: «Ну вот, повезло». Это не «повезло», это вы плохо готовились к тому, что против вас играет Кордоба, который все эти моменты караулит. В Новгороде он забил такой же гол. Это стиль его игры.