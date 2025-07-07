Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 июля 12:56ГлавнаяНовости

Мусаев ответил кто лучше: Сафонов или Агкацев

«У Моти больше опыта»
Руслан Ипполитов
Источник: соцсети Матвея Сафонова
Источник: соцсети Матвея Сафонова

Главный тренер «Краснодара» дал большое интервью в подкасте Cappuccino & Catenaccio, которое выходит при поддержке БЕТСИТИ.

– Кто лучше: Сафонов или Агкацев?

– В чем? Вообще, в целом?

– Да, как вратарь.

– У Моти больше опыта, он провел стабильно столько сезонов, играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и сейчас провел 16 или 17 матчей за ПСЖ. Для Стаса это первый такой сезон.

Там всё – в нюансах. Наверное, ногами чуть лучше играет Агкацев. Реакция, я думаю, что чуть лучше у Сафонова. Игра на выходах – наверное, Матвей чуть-чуть лучше. Игра на линии? оба играют хорошо. 

Я думаю, что некорректно сравнивать мне двух футболистов, и я рад, что Стас, который очень долго ждал свой шанс, стабильно провел сезон. Надеюсь, что он может стать лучшим вратарём следующего сезона. Самое сложное – это второй год. И тут нельзя расслабляться. Очень важно спокойно забыть это чемпионство, празднование, и идти дальше.

photo_2025-07-07_13-04-11.jpg

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Новости
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Новости
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Новости
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Новости
Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты
Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты
Новости
Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты
Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты
Новости
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Новости
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Новости
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
Новости

Новое

Читать все новости