Мусаев ответил кто лучше: Сафонов или Агкацев

Главный тренер «Краснодара» дал большое интервью в подкасте Cappuccino & Catenaccio, которое выходит при поддержке БЕТСИТИ.

– Кто лучше: Сафонов или Агкацев?

– В чем? Вообще, в целом?

– Да, как вратарь.

– У Моти больше опыта, он провел стабильно столько сезонов, играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и сейчас провел 16 или 17 матчей за ПСЖ. Для Стаса это первый такой сезон.

Там всё – в нюансах. Наверное, ногами чуть лучше играет Агкацев. Реакция, я думаю, что чуть лучше у Сафонова. Игра на выходах – наверное, Матвей чуть-чуть лучше. Игра на линии? оба играют хорошо.

Я думаю, что некорректно сравнивать мне двух футболистов, и я рад, что Стас, который очень долго ждал свой шанс, стабильно провел сезон. Надеюсь, что он может стать лучшим вратарём следующего сезона. Самое сложное – это второй год. И тут нельзя расслабляться. Очень важно спокойно забыть это чемпионство, празднование, и идти дальше.