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24 мая 8:19ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу «Краснодара» над «Динамо» в 30-м туре РПЛ

На победу «Краснодара» приходится 93% от общего объема ставок на исход игры
Руслан Ипполитов

24 мая в 30-м туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Динамо». Решающий матч всего чемпионата состоится на стадионе ФК «Краснодар» и начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую встречу.

В преддверии встречи букмекеры отдают больше предпочтений хозяевам. На победу «Краснодара» можно сделать ставку по коэффициенту 1.85, что соответствует приблизительно 52% вероятности. Вероятность триумфа «Динамо» котируется за 3.85 (около 25%). Ничья в линии PARI идет за 4.20 (примерно 23%).

Клиенты PARI ставят на успех хозяев. На победу «Краснодара» приходится 93% от общего объема ставок на исход игры. Еще 4% от всего объема пари сделано на триумф «Динамо», а 3% — на ничью.

Аналитики PARI ждут результативной игры от команд Мурада Мусаева и Ролана Гусева. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5 по голам) котируется за 2.35. Кроме того, по оценкам экспертов, ни одной из команд не удастся сыграть в этом матче «на ноль». Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.58. Котировки на обратный исход составляют 2.40.

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Наиболее вероятный вариант на рынке «точный счет» — ничья 1:1. Спрогнозировать этот результат можно за 8.00. Если «Краснодар» откроет счет, сыграет ставка за 1.60. Поставить на первый гол встречи в исполнении «Динамо» можно за 2.40. Котировки на победу любой из команд с сухим счетом составляют 2.55.

Самая крупная ставка на игру в Краснодаре — 300 000 рублей. Клиент PARI рискнул этой суммой, поставив на победу хозяев за 1.85.

Перед субботним матчем «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 64 очками по итогам 29 туров. «Быки» на балл опережают идущий вторым «Зенит». «Динамо» же занимает четвертое место, претендуя на бронзовые медали. Чтобы завоевать чемпионский титул (первый в истории клуба), «Краснодару» необходимо победить «Динамо» или как минимум повторить результат «Зенита» в параллельном матче с «Ахматом».

При схожих турнирных раскладах прошла концовка чемпионата России 2023/24, но тогда на титул претендовали три клуба: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Сезон также завершался встречей южан и москвичей. «Динамо» для завоевания титула было достаточно ничьей, но «Краснодар» выиграл 1:0, занял второе место, а москвичей отправил с первого на третье. Чемпионом же стал «Зенит», шедший вторым, но обыгравший в своем матче «Ростов» (2:1).

В линии PARI можно сделать ставку на исход чемпионской гонки РПЛ. Котировки на победу «Краснодара» составляют 1.60, а шансы «Зенита» завоевать золото оцениваются коэффициентом 2.30.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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