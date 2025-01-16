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16 января 17:06ГлавнаяНовости

Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону 2024/25: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

Программа повторяет прошлый этап
Александр Бокулёв
Рустам Каюмов. Источник: СБР
Рустам Каюмов. Источник: СБР

В пятницу, 17 января, стартует четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/25. Первые соревнования прошли в сентябре в Красноярске на роллерах. Второй этап, который состоялся уже в классическом лыжном формате, принял Ханты-Мансийск. Третий прошел в Чайковском (Пермский край).

Четвертый этап примет Дёмино (Ярославская область). Сборные России и Беларуси выставят 32 и 16 атлетов соответственно. Остальные биатлонисты будут представлять команды своих регионов.

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Расписание

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График четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону выглядит так (московское время):

Пятница, 17 января

Женский спринт (7,5 км) — 11:00;

Мужский спринт (10 км) — 14:00;

Суббота, 18 января

Женская гонка преследования (10 км) — 11:00; 

Мужская гонка преследования (12,5 км) — 14:30;

Воскресенье, 19 января

Женский масс-старт (12,5 км) — 10:00;

Мужской масс-старт (15 км) — 14:00.

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Общий зачет Кубка Содружества

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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах после трех этапов.

Мужчины

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 935 очков
  2. Эдуард Латыпов (Россия) — 894
  3. Карим Халили (Россия) — 807
  4. Александр Корнев (Россия) — 793
  5. Кирилл Бажин (Россия) — 788

Женщины

  1. Виктория Сливко (Россия) — 945 очков
  2. Тамара Дербушева (Россия) — 898
  3. Динара Смольская (Беларусь) — 870
  4. Наталия Шевченко (Россия) — 855
  5. Анастасия Шевченко (Россия) — 834

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская компания PARI представила линию с маркетом «Кто выше» на спринтерские гонки.

Мужчины

Кубок Содружества. Четвертый этап. Спринт. Кто выше
 

1

2

Даниил Серохвостов — Эдуард Латыпов

1,50

2,40

Даниил Серохвостов — Антон Смольский

1,40

2,70

Карим Халили — Кирилл Бажин

1,67

2,07

Карим Халили — Антон Бабиков

1,43

2,60

Александр Логинов — Дмитрий Лазовский

1,55

2,30

Женщины

Кубок Содружества. Четвертый этап. Спринт. Кто выше
 

1

2

Наталья Шевченко — Динара Смольская

1,77

1,93

Виктория Сливко — Наталья Шевченко

1,68

2,05

Анастасия Шевченко — Светлана Миронова

1,28

3,30

Анна Сола — Кристина Резцова

1,43

2,60

Тамара Дербушева — Анастасия Гришина

1,57

2,25

Прямые трансляции, где смотреть

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В полном объеме гонки четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Дёмино можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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