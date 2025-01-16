Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону 2024/25: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

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В пятницу, 17 января, стартует четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/25. Первые соревнования прошли в сентябре в Красноярске на роллерах. Второй этап, который состоялся уже в классическом лыжном формате, принял Ханты-Мансийск. Третий прошел в Чайковском (Пермский край).
Четвертый этап примет Дёмино (Ярославская область). Сборные России и Беларуси выставят 32 и 16 атлетов соответственно. Остальные биатлонисты будут представлять команды своих регионов.
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График четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону выглядит так (московское время):
Пятница, 17 января
Женский спринт (7,5 км) — 11:00;
Мужский спринт (10 км) — 14:00;
Суббота, 18 января
Женская гонка преследования (10 км) — 11:00;
Мужская гонка преследования (12,5 км) — 14:30;
Воскресенье, 19 января
Женский масс-старт (12,5 км) — 10:00;
Мужской масс-старт (15 км) — 14:00.
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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах после трех этапов.
Мужчины
Женщины
Букмекерская компания PARI представила линию с маркетом «Кто выше» на спринтерские гонки.
Мужчины
|Кубок Содружества. Четвертый этап. Спринт. Кто выше
1
2
|Даниил Серохвостов — Эдуард Латыпов
1,50
2,40
|Даниил Серохвостов — Антон Смольский
1,40
2,70
|Карим Халили — Кирилл Бажин
1,67
2,07
|Карим Халили — Антон Бабиков
1,43
2,60
|Александр Логинов — Дмитрий Лазовский
1,55
2,30
Женщины
|Кубок Содружества. Четвертый этап. Спринт. Кто выше
1
2
|Наталья Шевченко — Динара Смольская
1,77
1,93
|Виктория Сливко — Наталья Шевченко
1,68
2,05
|Анастасия Шевченко — Светлана Миронова
1,28
3,30
|Анна Сола — Кристина Резцова
1,43
2,60
|Тамара Дербушева — Анастасия Гришина
1,57
2,25
В полном объеме гонки четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Дёмино можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.
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