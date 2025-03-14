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14 марта 13:15ГлавнаяНовости

Анонсирован BetBoom LanDaLan #2 — первый турнир в России со статусом ивента Valve

Призовой фонд составит 50 тысяч долларов
Валентин Васильев

Андрей «MPKBK» Ермаков при поддержке букмекерской компании BetBoom анонсировал второй сезон турнира BetBoom LanDaLan. Призовой фонд BetBoom LanDaLan #2 составит 50 тысяч долларов. 

Финальная стадия пройдёт в Москве с 5 по 8 мая, все 4 дня — со зрителями. Информацию о месте проведения турнира и порядке продажи билетов организатор сообщит позднее.

Это первый турнир в России, который получил статус VRS от компании Valve — очки за ивент будут учитываться в региональном рейтинге Valve и повлияют на приглашения крупные международные турниры. 

«Рады стать титульным партнёром первого в истории турнира со статусом VRS в России. Верим, что в будущем BetBoom поможет провести в России международный турнир топ-уровня», — Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom. 

В финальной стадии BetBoom LanDaLan #2 примут участие 8 команд. Четыре клуба получили прямые приглашения: 9 Pandas, GUN5, Spirit Academy, Nemiga. Еще четыре команду отберутся на турнир через закрытую квалификацию — в неё попадет победитель открытых отборочных, а также CYBERSHOKE, Novaq, PARIVISION, Aurora, Chimera, RUSH B и Arcred.

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