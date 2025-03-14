Анонсирован BetBoom LanDaLan #2 — первый турнир в России со статусом ивента Valve

Андрей «MPKBK» Ермаков при поддержке букмекерской компании BetBoom анонсировал второй сезон турнира BetBoom LanDaLan. Призовой фонд BetBoom LanDaLan #2 составит 50 тысяч долларов.

Финальная стадия пройдёт в Москве с 5 по 8 мая, все 4 дня — со зрителями. Информацию о месте проведения турнира и порядке продажи билетов организатор сообщит позднее.

Это первый турнир в России, который получил статус VRS от компании Valve — очки за ивент будут учитываться в региональном рейтинге Valve и повлияют на приглашения крупные международные турниры.

«Рады стать титульным партнёром первого в истории турнира со статусом VRS в России. Верим, что в будущем BetBoom поможет провести в России международный турнир топ-уровня», — Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom.

В финальной стадии BetBoom LanDaLan #2 примут участие 8 команд. Четыре клуба получили прямые приглашения: 9 Pandas, GUN5, Spirit Academy, Nemiga. Еще четыре команду отберутся на турнир через закрытую квалификацию — в неё попадет победитель открытых отборочных, а также CYBERSHOKE, Novaq, PARIVISION, Aurora, Chimera, RUSH B и Arcred.