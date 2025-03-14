PARI: «РБ Лейпциг» — фаворит матча с «Боруссией» Д в матче Бундеслиги

15 марта «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» встретятся в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок пройдет в Лейпциге и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы хозяев чуть выше. Коэффициент на успех «Лейпцига» — 2.40, что соответствует примерно 40% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Боруссия», можно за 2.80 (около 34%). Ничья котируется за 3.65 (приблизительно 26%). В матче первого клуба «Боруссия» на своем поле победила со счетом 2:1.

Клиенты PARI верят в победу хозяев поля. На успех «Лейпцига» приходится около 60% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 30% сделано на «Боруссию», еще приблизительно 10% — на ничью.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.60. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.35.



Аналитики PARI считают, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Лейпциг», и «Боруссия», сыграет коэффициент 1.52. Обратный исход идет за 2.55. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.55.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.00. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 1.83. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «шмелей» составляют 2.05.

«РБ Лейпциг» занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков. Отставание от идущего третьим «Майнца» составляет пять баллов. Команда уже четыре матча не может победить в Бундеслиге. Шансы команды завершить сезон в четверке сильнейших оценивают коэффициентом 4.15.

«Боруссия» находится на десятой строчке в турнирной таблице с 35 очками. Команда Нико Ковача в середине недели вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив «Лилль» (2:1), а в последнем туре Бундеслиги проиграла «Аугсбургу» (0:1). Шансы клуба занять место в топ-4 по итогам сезона оценили в 10.00.