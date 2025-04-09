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15 апреля 12:37ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на «Локомотив» против «Ахмата» в полуфинале Кубка России

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола
Валентин Васильев

15 апреля «Локомотив» встретится с «Ахматом» в рамках первого этапа 1/2 финала Кубка России по футболу. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и стартует в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «Локомотив». Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.80, что соответствует 55% вероятности. Поставить на успех «Ахмата» можно за 4.50, ничья идет за 3.85. Вероятности этих исходов составляют примерно 20% и 25%.

Распределение ставок клиентов PARI указывает на то, что игроки согласны с такими оценками. 91% от общего объема принятых пари в денежном выражении приходится на победу «Локомотива». Один из клиентов поставил 100 000 рублей на то, что в каждом тайме будет забито меньше 2.5 голов, по котировке 1.40. Ставка вошла в состав экспресса из четырех событий с суммарным коэффициентом 2.71.

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По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.82, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.00. При этом букмекеры считают, что в предстоящей игре отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.80. Если же каждый коллектив оформит по два и более гола, сыграет ставка за 5.50.

Тем не менее наиболее вероятными исходами встречи считаются ничья со счетом 1:1, либо победа «железнодорожников» со счетом 1:0. Поставить на эти результаты можно с коэффициентом 7.50.

«Локомотив» вылетел из верхней сетки после неудачной серии с «Динамо» (2:1, 0:1), тогда как «Ахмат» без шансов проиграл оба матча «Зениту» (0:3, 1:2). Тем не менее в последующих матчах «железнодорожникам» удалось выбить махачкалинский «Динамо» (2:1), а грозненцы разобрались с «Краснодаром» (2:1).

Аналитики ожидают, что именно «Локомотив» выйдет в следующий этап турнира. Ставки на проход московского коллектива принимаются по коэффициенту 1.45. Такую же ставку на «Ахмат» можно сделать за 2.85. На этом рынке клиенты PARI также в основном делают выбор в пользу москвичей. 97% от общего объема ставок на проход приходится на команду Михаила Галактионова.

Тем не менее ни «Ахмат», ни «Локомотив» не считаются фаворитами Кубка. Поставить на победу «железнодорожников» в турнире можно с коэффициентом 7.50. Если же трофей достанется подопечным Сергея Ташуева, сыграет ставка за 25.00.

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