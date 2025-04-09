Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на результативный первый матч «Локомотива» и «Авангарда» в плей-офф Кубка Гагарина

11 апреля состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.90, что составляет 51% вероятности. Спрогнозировать победу омичей можно по коэффициенту 3.80 (или 25%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.00 (24%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.48 (64%). Поставить на итоговый успех «Авангарда» можно за 2.65 (36%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 85% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 12% сделано в пользу омичей, еще приблизительно 3% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 82% на 18% в пользу «Локо».

Аналитики считают проход «Локомотива» в следующую стадию турнира более вероятным. Если ярославский клуб окажется в полуфинале, сыграет ставка за 1.45 (65%). Проход «Авангарда» котируется перед первым матчем за 2.75 (35%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 6.10. Если омичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 7.60.

Предыдущая игра между «Локомотивом» и «Авангардом» в регулярном чемпионате завершилась со счетом 5:3. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в серии плей-офф получится менее результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 2.00. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.80.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 000 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.64 и включил в него пари на то, что в матче будет больше четырех заброшенных шайб (ТБ 4). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.60. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 640 000 рублей.

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошел «Торпедо» (4:0). «Авангард» остановился на шестом месте в зоне Восток, а в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша Кубка Гагарина действующего обладателя трофея — «Металлург» (4:2). Ярославцы и омичи встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывались «железнодорожники».

«Локомотив» по-прежнему считается главным претендентом на трофей. Заключить пари на долгожданное чемпионство ярославцев можно по коэффициенту 2.95. Шансы «Авангарда» выиграть Кубок Гагарина котируются за 9.15.