Клиент PARI поставил 1 600 000 рублей на победу «Локомотива» над «Авангардом» в седьмом матче серии Кубка Гагарина

23 апреля состоится седьмой, решающий матч 1/4 финала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.20, что составляет 44% вероятности. Спрогнозировать победу омичей можно по коэффициенту 3.20 (или 31%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.90 (25%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1.65 (58%). Поставить на итоговый успех «Авангарда» можно за 2.25 (42%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 93% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 5% сделано в пользу омичей, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 90% на 10% в пользу «железнодорожников».

Аналитики считают проход «Локомотива» в следующую стадию турнира более вероятным. Если ярославский клуб окажется в полуфинале, сыграет ставка за 1.65 (58%). Проход «Авангарда» котируется перед седьмым матчем за 2.25 (42%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 7.30. Если омичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.50.

Предыдущая игра в 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» завершилась со счетом 3:0 в пользу омичей. Аналитики PARI считают, что седьмое противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же нерезультативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.95. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.85.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 600 000 рублей. Один из клиентов сделал ставку на победу «Локомотива» в основное время по котировке 2.20.

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошел «Торпедо» (4:0). «Авангард» остановился на шестом месте в зоне Востока, а в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» (4:2). Ярославцы и омичи встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывались ярославцы. Счет в серии плей-офф пока равный — 3:3. Все решится в седьмой игре.

Если хоккеисты «Локомотива» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 3.05. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира. Чемпионство «Авангарда» котируется за 8.50.