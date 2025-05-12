Клиент PARI поставил 417 000 рублей на «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

15 мая во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ встретятся «Локомотив» и «Трактор». Игра пройдет в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени. Пока счёт в серии 1-0 в пользу челябинцев. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда чуть выше. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 1.98. Это примерно 50% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 3.70 (около 26%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.00 (приблизительно 24%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.50. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.60.

Клиенты PARI верят в хозяев льда в основное время. На успех «Локомотива» приходится около 77% от общего объема ставок на этом рынке. Примерно 17% сделано на «Трактор», еще приблизительно 6% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 88% на 12% в пользу подопечных Игоря Никитина.

На то, что чемпионами по итогам серии станут челябинцы, предлагают коэффициент 1.85, а шансы «Локомотива» оценили в 1.93. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.65.

Аналитики PARI уверены в том, что игра не будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.70. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.47.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 417 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Локомотива» с учетом возможного овертайма с котировкой 1.52.

В первом матче серии «Трактор» победил 2:1, забросив две шайбы за 13 секунд в начале третьего периода. Хозяева льда отыграли один гол за семь минут до конца основного времени, но на большее команду Игоря Никитина не хватило.