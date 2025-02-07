Фонбет Матч Звезд КХЛ 2025 года: дата, участники, правила, прямая трансляция

FONBET Матч звезд пройдет как мини-турнир в формате «три на три». Команды четырех дивизионов КХЛ сначала проведут полуфиналы, а затем — матч за третье место и финал. Каждая встреча будет длиться 20 минут. При ничейном исходе победитель определится в серии буллитов — без проведения овертайма.

Также в рамках Матча звезд состоится мастер-шоу. Хоккеисты будут соревноваться в нескольких конкурсах — например, на силу и точность броска. Всего запланировано пять таких активностей.

Одной из новинок FONBET Матча Звезд КХЛ станут призовые. Победитель турнира получит пять миллионов рублей, самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тысяч рублей.