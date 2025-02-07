Фонбет Матч Звезд КХЛ 2025 года: дата, участники, правила, прямая трансляция

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С 8 по 9 февраля на «Сибирь-Арене» в Новосибирске состоится 15-й Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рассказываем главное о ежегодном выставочном соревновании.
FONBET Матч звезд пройдет как мини-турнир в формате «три на три». Команды четырех дивизионов КХЛ сначала проведут полуфиналы, а затем — матч за третье место и финал. Каждая встреча будет длиться 20 минут. При ничейном исходе победитель определится в серии буллитов — без проведения овертайма.
Также в рамках Матча звезд состоится мастер-шоу. Хоккеисты будут соревноваться в нескольких конкурсах — например, на силу и точность броска. Всего запланировано пять таких активностей.
Одной из новинок FONBET Матча Звезд КХЛ станут призовые. Победитель турнира получит пять миллионов рублей, самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тысяч рублей.
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8 февраля (суббота)
Полуфинал. Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова
Полуфинал. Дивизион Харламова — Дивизион Чернышева
Конкурсы: «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска»
9 февраля (воскресенье)
Матч за третье место и финал
Конкурсы: соревнование капитанов и «Надёжная защита» (вратари)
Составы команд формировались комплексно. Сначала прошло голосование болельщиков, затем выбирали представители СМИ, а в конце — лига. Четверо из заявленных игроков представляют Молодежную хоккейную лигу (МХЛ).
В качестве ассистентов тренеров в каждую команду были назначены известные комики.
На данный момент составы с учетом вынужденных замен из-за травм и переходов выглядят так:
Вратари: Иван Бочаров («Торпедо» / Россия), Максим Дорожко («Витязь» / Россия);
Защитники: Богдан Конюшков («Торпедо» / Россия), Александр Никишин (СКА / Россия);
Форварды: Иван Морозов («Спартак» / Россия), Николай Голдобин («Спартак» / Россия), Павел Порядин («Спартак» / Россия), Тимур Хафизов («Сочи» / Россия), Иван Демидов (СКА / Россия), Дмитрий Бучельников («Витязь» / Россия), Егор Климович («Сибирские Снайперы» / Россия);
Тренеры: Алексей Жамнов («Спартак» / Россия), Алексей Стахович.
Вратари: Владислав Подъяпольский («Динамо Москва» / Россия), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар» / Китай);
Защитники: Игорь Ожиганов («Динамо Москва» / Россия), Мартин Гернат («Локомотив» / Словакия);
Форварды: Никита Гусев («Динамо Москва» / Россия), Вадим Шипачёв («Динамо Минск» / Россия), Сэм Энэс («Динамо Минск», США), Руслан Исхаков (ЦСКА / Россия), Владислав Каменев (ЦСКА / Россия), Данил Аймурзин («Северсталь» / Россия), Сергей Лукьянцев (МХК «Спартак» / Россия), Матвей Короткий («СКА-1946» / Россия);
Тренеры: Игорь Никитин («Локомотив» / Россия), Айдар Гараев.
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Вратари: Зак Фукале («Трактор» / Канада), Александр Трушков («Лада» / Россия);
Защитники: Егор Яковлев («Металлург» / Россия), Никита Лямкин («Ак Барс» / Россия);
Форварды: Андрей Белозеров («Нефтехимик» / Россия), Дмитрий Яшкин («Ак Барс» / Россия, Чехия), Дмитрий Силантьев («Металлург» / Россия), Александр Кадейкин («Трактор» / Россия), Стефан Да Коста («Автомобилист» / Франция), Максим Шабанов («Трактор» / Россия), Яромир Ермаков («Академия Михайлова», Россия);
Тренеры: Бенуа Гру («Трактор» / Канада), Хетаг Хугаев.
Вратари: Денис Костин («Сибирь» / Россия), Никита Бояркин («Барыс» / Казахстан);
Защитники: Тревор Мёрфи («Сибирь» / Канада), Семён Чистяков («Авангард» / Россия), Дамир Шарипзянов («Авангард» / Россия);
Форварды: Александр Гальченюк («Амур» / США), Александр Хмелевский («Салават Юлаев» / США), Даниил Гутик («Адмирал» / Россия), Сергей Широков («Сибирь» / Россия), Наиль Якупов («Авангард» / Россия), Максим Филимонов (МХК «Атлант» / Россия);
Тренеры: Виктор Козлов («Салават Юлаев» / Россия), Евгений Чебатков.
Приобрести билеты на мероприятие можно через официальный сайт Матча звезд КХЛ.
Смотреть Матч звезд КХЛ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и платных тематических каналах «KHL» и «KHL Prime». Также трансляции доступны обладателям подписки «Яндекс.Плюс» на «Кинопоиске».
В субботу и в воскресенье прямые эфиры начнутся в 10:15 по московскому времени.
Букмекерская компания FONBET предлагает одинаковые котировки 3,50 на победу каждой из четырех команд в мини-турнире. Поставить на то, что сборная конкретного дивизиона не займет первое место, можно с коэффициентом 1,25.
Партнерский проект