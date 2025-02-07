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7 февраля 16:19ГлавнаяНовости

Фонбет Матч Звезд КХЛ 2025 года: дата, участники, правила, прямая трансляция

Впервые в Новосибирске
Александр Бокулёв
Источник: allstarweek.com
Источник: allstarweek.com

С 8 по 9 февраля на «Сибирь-Арене» в Новосибирске состоится 15-й Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рассказываем главное о ежегодном выставочном соревновании.

Регламент

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FONBET Матч звезд пройдет как мини-турнир в формате «три на три». Команды четырех дивизионов КХЛ сначала проведут полуфиналы, а затем — матч за третье место и финал. Каждая встреча будет длиться 20 минут. При ничейном исходе победитель определится в серии буллитов — без проведения овертайма.

Также в рамках Матча звезд состоится мастер-шоу. Хоккеисты будут соревноваться в нескольких конкурсах — например, на силу и точность броска. Всего запланировано пять таких активностей.

Одной из новинок FONBET Матча Звезд КХЛ станут призовые. Победитель турнира получит пять миллионов рублей, самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тысяч рублей.

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Расписание

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8 февраля (суббота)

Полуфинал. Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова

Полуфинал. Дивизион Харламова — Дивизион Чернышева

Конкурсы: «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска»

9 февраля (воскресенье)

Матч за третье место и финал

Конкурсы: соревнование капитанов и «Надёжная защита» (вратари)

Участники

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Составы команд формировались комплексно. Сначала прошло голосование болельщиков, затем выбирали представители СМИ, а в конце — лига. Четверо из заявленных игроков представляют Молодежную хоккейную лигу (МХЛ).

В качестве ассистентов тренеров в каждую команду были назначены известные комики.

На данный момент составы с учетом вынужденных замен из-за травм и переходов выглядят так:

Дивизион Боброва

Вратари: Иван Бочаров («Торпедо» / Россия), Максим Дорожко («Витязь» / Россия);

Защитники: Богдан Конюшков («Торпедо» / Россия), Александр Никишин (СКА / Россия);

Форварды: Иван Морозов («Спартак» / Россия), Николай Голдобин («Спартак» / Россия), Павел Порядин («Спартак» / Россия), Тимур Хафизов («Сочи» / Россия), Иван Демидов (СКА / Россия), Дмитрий Бучельников («Витязь» / Россия), Егор Климович («Сибирские Снайперы» / Россия);

Тренеры: Алексей Жамнов («Спартак» / Россия), Алексей Стахович.

Дивизион Тарасова

Вратари: Владислав Подъяпольский («Динамо Москва» / Россия), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар» / Китай);

Защитники: Игорь Ожиганов («Динамо Москва» / Россия), Мартин Гернат («Локомотив» / Словакия);

Форварды: Никита Гусев («Динамо Москва» / Россия), Вадим Шипачёв («Динамо Минск» / Россия), Сэм Энэс («Динамо Минск», США), Руслан Исхаков (ЦСКА / Россия), Владислав Каменев (ЦСКА / Россия), Данил Аймурзин («Северсталь» / Россия), Сергей Лукьянцев (МХК «Спартак» / Россия), Матвей Короткий («СКА-1946» / Россия);

Тренеры: Игорь Никитин («Локомотив» / Россия), Айдар Гараев.

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Дивизион Харламова

Вратари: Зак Фукале («Трактор» / Канада), Александр Трушков («Лада» / Россия);

Защитники: Егор Яковлев («Металлург» / Россия), Никита Лямкин («Ак Барс» / Россия);

Форварды: Андрей Белозеров («Нефтехимик» / Россия), Дмитрий Яшкин («Ак Барс» / Россия, Чехия), Дмитрий Силантьев («Металлург» / Россия), Александр Кадейкин («Трактор» / Россия), Стефан Да Коста («Автомобилист» / Франция), Максим Шабанов («Трактор» / Россия), Яромир Ермаков («Академия Михайлова», Россия);

Тренеры: Бенуа Гру («Трактор» / Канада), Хетаг Хугаев.

Дивизион Чернышёва

Вратари: Денис Костин («Сибирь» / Россия), Никита Бояркин («Барыс» / Казахстан);

Защитники: Тревор Мёрфи («Сибирь» / Канада), Семён Чистяков («Авангард» / Россия), Дамир Шарипзянов («Авангард» / Россия);

Форварды: Александр Гальченюк («Амур» / США), Александр Хмелевский («Салават Юлаев» / США), Даниил Гутик («Адмирал» / Россия), Сергей Широков («Сибирь» / Россия), Наиль Якупов («Авангард» / Россия), Максим Филимонов (МХК «Атлант» / Россия);

Тренеры: Виктор Козлов («Салават Юлаев» / Россия), Евгений Чебатков.

Билеты

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Приобрести билеты на мероприятие можно через официальный сайт Матча звезд КХЛ.

Прямые трансляции

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Смотреть Матч звезд КХЛ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и платных тематических каналах «KHL» и «KHL Prime». Также трансляции доступны обладателям подписки «Яндекс.Плюс» на «Кинопоиске».

В субботу и в воскресенье прямые эфиры начнутся в 10:15 по московскому времени.

Коэффициенты

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Букмекерская компания FONBET предлагает одинаковые котировки 3,50 на победу каждой из четырех команд в мини-турнире. Поставить на то, что сборная конкретного дивизиона не займет первое место, можно с коэффициентом 1,25.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»
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