Руководители КХЛ и представители «Зенита» примут участие в международном Meta Sport Forum в Алматы

2-3 апреля в Алматы пройдет Meta Sport Forum — международная конференция по спортивному маркетингу и бизнесу. Гостями мероприятия станут руководители Континентальной хоккейной лиги и представители футбольного клуба «Зенит».

КХЛ и «Зенит» – видные бренды со значительными достижениями в области спорта и маркетинга. Основанная в 2009 году КХЛ объединяет сильнейшие хоккейные клубы России, Беларуси и Казахстана. «Зенит» – 11-кратный чемпион России и СССР, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, многократный участник Лиги чемпионов. Петербургский клуб в 2024 году входил в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях. Количество подписчиков на соцсети КХЛ в 2024 году превысило 4 млн человек.

В рамках Meta Sport Forum пройдут панельные дискуссии и кейс-сессии с участием представителей казахстанского спортивного сообщества и приглашенных спикеров из Европы и Америки. Мероприятие в Алматы посетят легендарные футболисты сборной Бразилии, чемпионы мира 2002 года Роберто Карлос и Кафу.

В мероприятии примут участие и другие звездные спикеры: бывший генеральный директор «Ливерпуля» Питер Мур, экс Digital-директор ФК «Барселона» Энрик Йопарт, бывший директор по маркетингу ФК «Барселона» Гиллем Граэль и экс-директор платформы для создания цифрового контента Barca Studios Пако Латорре.

Кафу также станет специальным гостем Первой национальной премии в области спорта и бизнеса Metaratings Top Awards. Мероприятие состоится 3 апреля. В рамках торжественной церемонии заслуженные награды получат лучшие спортсмены и тренеры, менеджеры и спортивные организации, журналисты и блогеры, а также представители спортивного бизнеса и букмекеры.