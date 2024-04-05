Кубок Гагарина, матч Металлург — Автомобилист, 5 апреля: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

В пятницу, 5 апреля, продолжится плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках одной из полуфинальных серий магнитогорский «Металлург» примет екатеринбургский «Автомобилист». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Пройдет игра на льду «Арены-Металлург». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте магнитогорцев.

Первый матч между соперниками прошел в среду и завершился победой «Металлурга» со счетом 2:1. В регулярном чемпионате команды пересеклись четырежды. «Металлург» выиграл обе встречи дома (4:2, 2:1 Б), а также одну выездную (4:0). «Автомобилист» однажды победил на своем льду (3:2 ОТ). По итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции магнитогорцы стали лучшими, а екатеринбуржцы заняли пятое место.

В розыгрыше Кубка Гагарина ранее «Автомобилист» выбил прошлогоднего финалиста казанский «Ак Барс» (4-1) и санкт-петербургский СКА (4-1). «Металлург» прошел хабаровский «Амур» (4-2) и московский «Спартак» (4-2).

Прямая трансляция игры в Магнитогорске будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» (начало эфира - 16:45 мск), тематических «KHL» и «KHL PRIME», на «Кинопоиске» при наличии подписки «Плюс», на сервисе «Okko Спорт» и на ресурсах букмекерской компании «Фонбет» - титульного партнера КХЛ.

Букмекеры дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. В компании PARI можно поставить на победу «Металлурга» с котировкой 2,02, на ничью - за 4,20, на выигрыш «Автомобилиста» - за 3,45.