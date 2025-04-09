Клиент PARI поставил 1 600 000 рублей на победу «МЮ» над «Лионом» в 1/4 финала Лиги Европы

17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Лион». Встреча состоится на легендарном стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают хозяев фаворитами. На победу «МЮ» можно сделать ставку по коэффициенту 1.77, что соответствует примерно 55% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.05 (около 24%). Котировки на успех «Лиона» составляют 4.65 (приблизительно 21%).

С учетом ничьей 2:2 неделю назад во Франции шансы «МЮ» на победу в двухматчевом противостоянии котируются намного выше. На выход английского клуба в полуфинал установлен коэффициент 1.38 (примерно 70%). Спрогнозировать проход «Лиона» в следующую стадию можно за 3.10 (около 30%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «МЮ». Примерно 96% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи приходится на победу хозяев. На триумф гостей и ничью сделано 3% и 1% соответственно. Во всем объеме ставок на победителя противостояния соотношение 87% на 13% в пользу англичан.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Рубена Аморима и Паулу Фонсеки. Поставить на то, что соперники забьют на двоих как минимум три гола, можно по коэффициенту 1.65. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.30. Вероятность обмена голами котируется за 1.67. Обратный исход доступен за 2.20. Прогнозируемый счет матча — ничья 1:1 либо победа хозяев 2:1 за 8.50.

В отдельной линии можно спрогнозировать индивидуальные достижения игроков. С наибольшей долей вероятности в составе «МЮ» голом отметится Бруну Фернандеш (2.70), а в составе «Лиона» — Александр Ляказетт (3.00).

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 1 600 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил эту сумму на победу «МЮ» над «Лионом» по коэффициенту 1.85. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 1 328 000 рублей.

Команда Аморима проваливает сезон в национальном чемпионате. «МЮ» идет лишь на 14-й строчке в АПЛ. Команда Фонсеки более успешна: перед сегодняшней игрой «Лион» занимает четвертое место в Лиге 1. В истории личных встреч этих команд — две победы «МЮ» и две ничьи в четырех матчах Лиги чемпионов в 2004 и 2008 годах, а также ничья на прошлой неделе (2:2).

«МЮ» выигрывал Лигу Европы в 2017 году. «Лион» никогда не побеждал в еврокубках. В нынешнем сезоне главным фаворитом Лиги Европы считается «Атлетик» из Бильбао, на стадионе которого пройдет финал турнира. PARI оценивает шансы басков на триумф коэффициентом 3.80. Котировки на успех «МЮ» в линии PARI составляют 4.50, «Лиона» — (12.00).