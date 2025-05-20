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20 мая 15:09ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Оклахома-Сити Тандер» — главный фаворит НБА в сезоне-2024/25

Опять новый чемпион
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

В ночь на среду, 21 мая по московскому времени, в Национальной баскетбольной ассоциации стартуют полуфиналы, по итогам которых определится пара участников решающего противостояния. Букмекерская компания PARI проанализировала шансыполуфиналистов и определила главных фаворитов среди четверки сильнейших.

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В первой полуфинальной серии до четырех побед встретятся «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз». Противостояние этих команд, представляющих Западную конференцию, стартует в ночь на 21 мая. Аналитики PARI считают «Оклахому-Сити» явным фаворитом. Поставить на триумф «Тандер» можно за 1.32, а шансы «Миннесоты» котируются за 3.40.

Вторую полуфинальную пару образовали сильнейшие клубы Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс», их серия начнется в ночь на 22 мая. Котировки на проход «Нью-Йорка» в финал составляют 1.53. Аналогичная ставка на «Индиану» доступна за 2.50.

В преддверии полуфиналов «Оклахома-Сити» считается главным фаворитом турнира. Спрогнозировать триумф Шэя Гилджеса-Александера и его партнеров в этом розыгрыше можно за 1.63. Следом по шансам идут «Нью-Йорк Никс» (5.80), «Миннесота Тимбервулвз» (6.10) и «Индиана Пэйсерс» (9.00).

Клиенты PARI считают «Оклахому-Сити» главным фаворитом плей-офф НБА. На триумф «Тандер» приходится 85% от общего оборота ставок на победителя турнира в этом сезоне. Следом по выбору игроков идут «Нью-Йорк Никс» (7%), «Индиана Пэйсерс» (6%) и «Миннесота Тимбервулвз» (2%).

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Источник: PARI

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на плей-офф НБА — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на выход «Оклахомы-Сити» в финал за 1.48. Общий коэффициент экспресса — 9.83. В случае «доезда» экспресса клиент PARI получит на счет 883 000 рублей чистого выигрыша.

В 2025 году в НБА будет седьмой чемпион за семь лет. Самый титулованный клуб НБА в нынешнем составе полуфиналистов — «Нью-Йорк». «Никс» выигрывали турнир дважды, в 1970 и 1973 годах. «Оклахома-Сити» побеждала в 1979 году, а «Индиана» и «Миннесота» чемпионами не были никогда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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