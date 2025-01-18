Клиенты PARI: Умар Нурмагомедов заберет пояс у Мераба Двалишвили

19 января состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, со-главным событием которого станет титульный поединок в легчайшем весе — Мераб Двалишвили будет защищать пояс в борьбе с Умаром Нурмагомедовым. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают, что Умар Нурмагомедов сможет завоевать титул. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1.32, что соответствует 75% вероятности. Поставить на успех Мераба Двалишвили можно за 3.52, а на ничью — за 61.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 24% и 1%.

Большинство клиентов PARI также считают, что чемпионство грузина будет недолгим. 79% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех Умара Нурмагомедова.

Самая крупная ставка также сделана на российского бойца. Один из клиентов поставил 420 000 рублей на победу Умара в составе экспресса из двух событий. Второе пари пришлось на успех Ислама Махачева в поединке с Арманом Царукяном. Суммарный коэффициент купона составил 1.48. Еще один игрок поставил 300 000 рублей на победу Двалишвили по коэффициенту 4.80. Если грузин сможет сохранить пояс, выигрыш клиента составит 1 440 000 рублей.

Оба бойца славятся своей стойкостью — а также не очень высоким финишрейтом. В связи с этим букмекеры сомневаются, что зрители увидят нокаут или сабмишен. Заключить пари на то, что бой продлится всю дистанцию, можно с коэффициентом 1.43. Если же схватка завершится досрочно, сыграет ставка за 2.70.

Наиболее вероятным исходом поединка считается победа Нурмагомедова по очкам. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.89. Если россиянин сможет нокаутировать Мераба, сыграет пари за 8.00, а прием в его исполнении котируется за 4.55.

Заключить пари на то, что судьи вынесут решение в пользу Двалишвили, можно по коэффициенту 4.90. В последний раз грузин побеждал нокаутом еще четыре года назад. Если он сможет нокаутировать претендента, сыграет коэффициент 13.50. Еще меньше аналитики верят в сабмишен от грузина — несмотря на мощную борьбу, Ледокол не очень удачно выходит на приемы. Если у чемпиона все же получится провести болевой или удушающий, сыграет ставка за 30.00.

PARI также предлагает поставить на победу бойца конкретным ударом или приемом. Например, с коэффициентом 10.00 можно заключить пари на то, что Нурмагомедов победит удушением сзади. Если же Мераб забьет Умара в граунд-энд-паунде, сыграет коэффициент 23.00.

Предстоящий поединок станет первой защитой пояса для Двалишвили. Грузин завоевал титул в сентябре 2024 года, победив Шона О'Мэлли. Всего на счету Мераба 22 профессиональных поединка и 18 побед, четыре из которых были досрочными.

Умар Нурмагомедов — троюродный брат легендарного Хабиба, который активно строит свое собственное наследие. Россиянин провел уже 18 боев и до сих пор не знает поражений, одержав девять досрочных побед.