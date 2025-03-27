PARI: «Олимпиакос» прервет серию поражений в Евролиге в матче с «Монако»

27 марта в 32-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» встретится с «Монако». Игра начнется в 22:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников на победу в предстоящей встрече.

В день игры букмекеры считают фаворитом «Олимпиакос». На победу греков можно поставить за 1.53, что соответствует примерно 62% вероятности. Триумф «Монако» котируется за 2.50 (около 38%).

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. На триумф «Олимпиакоса» приходится около 97% от общего объема ставок на исход игры. Доля «Монако» во всем объеме составляет примерно 3%.

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 166 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 165.5 — котируется за 1.94. В последний раз команды встречались в декабре прошлого года в рамках Евролиги. Тогда «Олимпиакос» выиграл со счётом 89:80.

Если первая половина завершится победой греческой команды, сыграет ставка с коэффициентом 1.62. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Монако» в первые 20 минут матча оценивается в 2.61.

«Олимпиакос» лидирует в турнирной таблице Евролиги. в активе греков 22 победы и девять поражений. В последних двух матчах в Евролиге клуб, однако, дважды проиграл (73:81 «Црвене Звезде» и 70:81 «АСВЕЛ Виллербанн»). Из-за этого их главные преследователи — «Фенербахче» — теперь отстают от «Олимпиакоса» лишь на одну победу.

«Монако» расположился на четвертой строчке, имея в активе 19 побед и 12 поражений. В прошлом сезоне монегаски вышли в плей-офф, заняв третье место в регулярке. В 1/4 финала «Монако» в упорной борьбе уступило «Фенербахче» (2:3 в серии).

«Олимпиакос» — главный претендент на победу в Евролиге. В линии PARI спрогнозировать триумф греков можно за 2.75. Основными конкурентами «Олимпиакоса» считаются «Панатинаикос» (3.50), «Фенербахче» и «Монако» (по 8.00).