Клиенты PARI: «Олимпиакос» победит «Црвену Звезду» в Евролиге

20 марта в 30-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» встретится с «Црвеной Звездой». Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Олимпиакос» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.27, что соответствует примерно 76% вероятности. Триумф «Црвены Звезды» котируется за 3.75 (около 24%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Олимпиакоса». На эту команду приходится около 97% от общего объёма ставок на исход матча.

Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 162 очка, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 161.5 — котируется за 1.94. В последний раз команды встречались в декабре прошлого года в рамках Евролиги. Тогда «Црвена Звезда» победила со счётом 87:73.

Если первая половина завершится победой греческой команды, сыграет ставка с коэффициентом 1.43. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 16.00. Победа «Црвены Звезды» в первые 20 минут матча оценивается в 3.34.

«Олимпиакос» по итогам 29 туров возглавляет турнирную таблицы Евролиги. На счету лидеров 22 победы и семь поражений. Сейчас клуб идет на серии из шести успешных матчей подряд. Именно «Олимпиакос» считается главным фаворитом турнира. Заключить пари на триумф этой команды можно по коэффициенту 2.70.

«Црвена Звезда» идет на седьмом месте с 16 победами и 13 поражениями. Сербская команда не выходила в плей-офф Евролиги с сезона 2015/2016. В этом году «Црвена Звезда» имеет хорошие шансы на продолжение борьбы за трофей. Если сербы пройдут в плей-офф, сыграет ставка за 1.85. Триумф этого клуба во всем турнире котируется за 30.00.