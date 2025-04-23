Клиенты PARI ждут победы «Олимпиакоса» над «Реалом» в четвертьфинале Евролиги

23 апреля «Олимпиакос» будет принимать мадридский «Реал» в первом матче четвертьфинала Евролиги. Игра пройдет на «Стадионе мира и дружбы» в Пирее, начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают фаворитом «Олимпиакос» с коэффициентом 1.46, что соответствует 67% вероятности. Заключить пари на успех «Реала» можно за 3.12, ничья в основное время идет за 16.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 31% и 2%. Поставить на итоговую победу хозяев с учетом овертайма можно с коэффициентом 1.40. Ставка на триумф гостей идет за 2.95.

Большинство клиентов PARI также считают, что греки имеют больше шансов на победу. 94% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «Олимпиакоса».

По оценкам аналитиков, общий тотал встречи составит как минимум 163 очка. Поставить на тотал больше 162.5 можно по коэффициенту 1.75, а на тотал меньше 162.5 — по коэффициенту 1.96. При этом букмекеры ожидают, что «Олимпиакос» наберет не менее 85 очков. Индивидуальный тотал хозяев больше 84.5 котируется за 1.77. С таким же коэффициентом можно заключить пари на то, что «Реал» наберет 79 очков и более.

«Олимпиакос» завершил регулярный сезон на первом месте в турнирной таблице и считается главным претендентом на победу в Евролиге после «Панатинаикоса». Ставки на чемпионство пирейцев принимаются по коэффициенту 3.45. А вот «Реал» занял лишь седьмое место в регулярном сезоне. Мадридцам пришлось пробиваться в четвертьфинал через стадию плей-ин, где они сначала уступили «Парижу» (73:81), но потом разобрались с «Баварией» (93:71). PARI предлагает коэффициент 11.50 на то, что «Реал» станет чемпионом.