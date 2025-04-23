Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
23 апреля 14:59ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ждут победы «Олимпиакоса» над «Реалом» в четвертьфинале Евролиги

У мадридцев в Пирее нет шансов?
Валентин Васильев

23 апреля «Олимпиакос» будет принимать мадридский «Реал» в первом матче четвертьфинала Евролиги. Игра пройдет на «Стадионе мира и дружбы» в Пирее, начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают фаворитом «Олимпиакос» с коэффициентом 1.46, что соответствует 67% вероятности. Заключить пари на успех «Реала» можно за 3.12, ничья в основное время идет за 16.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 31% и 2%. Поставить на итоговую победу хозяев с учетом овертайма можно с коэффициентом 1.40. Ставка на триумф гостей идет за 2.95.

Большинство клиентов PARI также считают, что греки имеют больше шансов на победу. 94% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «Олимпиакоса».

По оценкам аналитиков, общий тотал встречи составит как минимум 163 очка. Поставить на тотал больше 162.5 можно по коэффициенту 1.75, а на тотал меньше 162.5 — по коэффициенту 1.96. При этом букмекеры ожидают, что «Олимпиакос» наберет не менее 85 очков. Индивидуальный тотал хозяев больше 84.5 котируется за 1.77. С таким же коэффициентом можно заключить пари на то, что «Реал» наберет 79 очков и более.

«Олимпиакос» завершил регулярный сезон на первом месте в турнирной таблице и считается главным претендентом на победу в Евролиге после «Панатинаикоса». Ставки на чемпионство пирейцев принимаются по коэффициенту 3.45. А вот «Реал» занял лишь седьмое место в регулярном сезоне. Мадридцам пришлось пробиваться в четвертьфинал через стадию плей-ин, где они сначала уступили «Парижу» (73:81), но потом разобрались с «Баварией» (93:71). PARI предлагает коэффициент 11.50 на то, что «Реал» станет чемпионом.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Герман Эль Классико или оригинальный El Clasico: в PARI спародировали нашумевшую рекламную кампанию
Герман Эль Классико или оригинальный El Clasico: в PARI спародировали нашумевшую рекламную кампанию
Новости
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Аналитика
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
Новости
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Аналитика
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Аналитика
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Новости
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Новости
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Новости
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров