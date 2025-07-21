Клиент PARI поставил 700 000 рублей на ЦСКА в матче РПЛ с «Оренбургом»

21 июля «Оренбург» и ЦСКА встретятся в заключительном матче первого тура РПЛ сезона 2025/26. Поединок начнется в 17:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Коэффициент на успех ЦСКА — 1.60, что соответствует примерно 62% вероятности. Поставить на то, что выиграют оренбуржцы, можно за 6.00 (около 16%). Ничья котируется за 4.30 (приблизительно 22%).

Клиенты PARI уверены в успехе ЦСКА. Около 99% от объема ставок на исход игры приходится на победу команды Фабио Челестини.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.70. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) оценили в 2.15.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Оренбург», и ЦСКА, сыграет коэффициент 1.80. Обратный исход идет за 2.00. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.65.

В отдельной линии клиентам PARI предлагают назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа москвичей 1:0 или 2:0 за 8.00. На то, что первой отличится команда Фабио Челестини, можно поставить за 1.45. На дебютный гол встречи в исполнении «Оренбурга» дают котировку 3.05.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 700 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу ЦСКА с котировкой 1.58.

ЦСКА этим летом сменил тренера — Марко Николич покинул команду, теперь с «армейцами» работает Фабио Челестини. Он уже успел выиграть Суперкубок России, москвичи победили «Краснодар» (1:0). Вероятность того, что ЦСКА станет чемпионами в этом сезоне, аналитики оценили в 12.00. На то, что москвичи окажутся в числе трех сильнейших клубов, предлагают коэффициент 2.30.

Оренбуржцы по итогам прошлого сезона покинули РПЛ, однако после исключения из элитного дивизиона «Торпедо» команду Владимира Слишковича вернули. При этом «Оренбург» комплектовался под Первую лигу, сейчас команда проводит работу по укреплению состава. На чемпионство оренбуржцев дают коэффициент 1000.00, а на их прямой вылет можно сделать ставку за 2.50.

В прошлом сезоне клубы играли между собой дважды. В Москве ЦСКА разгромил соперника 5:1, а в Оренбурге победил 2:0.