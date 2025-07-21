Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 июля 8:04ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 700 000 рублей на ЦСКА в матче РПЛ с «Оренбургом»

Аналитики склоняются к тому, что смогут отличиться обе команды
Руслан Ипполитов

21 июля «Оренбург» и ЦСКА встретятся в заключительном матче первого тура РПЛ сезона 2025/26. Поединок начнется в 17:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Коэффициент на успех ЦСКА — 1.60, что соответствует примерно 62% вероятности. Поставить на то, что выиграют оренбуржцы, можно за 6.00 (около 16%). Ничья котируется за 4.30 (приблизительно 22%). 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI уверены в успехе ЦСКА. Около 99% от объема ставок на исход игры приходится на победу команды Фабио Челестини. 

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.70. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) оценили в 2.15

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Оренбург», и ЦСКА, сыграет коэффициент 1.80. Обратный исход идет за 2.00. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.65.

В отдельной линии клиентам PARI предлагают назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа москвичей 1:0 или 2:0 за 8.00. На то, что первой отличится команда Фабио Челестини, можно поставить за 1.45. На дебютный гол встречи в исполнении «Оренбурга» дают котировку 3.05.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 700 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу ЦСКА с котировкой 1.58.

ЦСКА этим летом сменил тренера — Марко Николич покинул команду, теперь с «армейцами» работает Фабио Челестини. Он уже успел выиграть Суперкубок России, москвичи победили «Краснодар» (1:0). Вероятность того, что ЦСКА станет чемпионами в этом сезоне, аналитики оценили в 12.00. На то, что москвичи окажутся в числе трех сильнейших клубов, предлагают коэффициент 2.30.

Оренбуржцы по итогам прошлого сезона покинули РПЛ, однако после исключения из элитного дивизиона «Торпедо» команду Владимира Слишковича вернули. При этом «Оренбург» комплектовался под Первую лигу, сейчас команда проводит работу по укреплению состава. На чемпионство оренбуржцев дают коэффициент 1000.00, а на их прямой вылет можно сделать ставку за 2.50.

В прошлом сезоне клубы играли между собой дважды. В Москве ЦСКА разгромил соперника 5:1, а в Оренбурге победил 2:0.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

45-летняя Винус Уильямс возвращается на корт
45-летняя Винус Уильямс возвращается на корт
Новости
UFC 318, Холлоуэй — Порье, Коста — Копылов: где смотреть, прямая трансляция
UFC 318, Холлоуэй — Порье, Коста — Копылов: где смотреть, прямая трансляция
Новости
Усик — Дюбуа II: ставки и коэффициенты на бой
Усик — Дюбуа II: ставки и коэффициенты на бой
Новости
Барриос — Пакьяо, Фундора — Цзю II: где смотреть бокс, во сколько начнутся бои
Барриос — Пакьяо, Фундора — Цзю II: где смотреть бокс, во сколько начнутся бои
Новости
Бокс, Александр Усик — Даниэль Дюбуа II: когда бой, прямая трансляция в России
Бокс, Александр Усик — Даниэль Дюбуа II: когда бой, прямая трансляция в России
Новости
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26
Новости
Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион
Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион
Аналитика
Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Новости
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Аналитика
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
Новости

Новое

Читать все новости