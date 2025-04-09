Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном

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9 апреля во Дворце тенниса «Лужники» состоялась открытая тренировка сборной Федерации падела России — команды, которая уже в эти выходные отправится в Алматы, чтобы сыграть свои первые в истории международные матчи. Соперником команды станет сборная Казахстана.
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Тренировка прошла под руководством спортивного директора ФПР Владимира Осипова, который выступит в роли главного тренера сборной в матчах в Алматы. По итогам занятия тренерский штаб определит игровые сочетания, в которых команда выйдет на корт в матчевой встрече, запланированной на 12–13 апреля.
Состав сборной сформирован на основе текущего рейтинга ФПР и включает восемь сильнейших игроков страны:
В состав команды не попал первый номер рейтинга ФПР Денис Меркулов – он восстанавливается после травмы, как и другой потенциальный игрок сборной – Артем Пудовкин. Также первый международный старт пропускает Дмитрий Мягков.
Мероприятие в «Лужниках» приветственным словом открыл президент Федерации падела России Алексей Золотарев, который отметил важность исторического момента:
«Мы начали свою активную деятельность всего 9 месяцев назад. Проделали большой путь, которым можно и нужно гордиться. Но важнейшей частью работы любой спортивной федерации являются успехи сборной. Через несколько дней нашей команде предстоит игра со сборной Казахстана. Мы точно запомним этот момент. В нашей команде представлены лучшие игроки страны. Призываю ребят проникнуться этой ответственностью, бороться за страну и результат!»
Также в рамках мероприятия была официально представлена форма сборной, в которой команда сыграет в своих первых международных матчах. Основу дизайна составили фирменные цвета ФПР — изумрудный и салатовый, а обязательным элементом формы стал российский триколор.
Генеральным спонсором сборной выступает компания FONBET, поддержка которой стала важным вкладом в подготовку команды к международному дебюту.
Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:
«Мы очень рады стремительному развитию падела в нашей стране. Федерация уже успела достичь значительного прогресса в уровне подготовки профессиональных игроков и популяризации этого вида спорта среди любителей. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму сотрудников ФПР, а также нашей поддержке. Теперь мы рады вывести наше партнерство на новый уровень! Поддержка национальной сборной — важный шаг для дальнейшего развития и популяризации падела в России. Это позволит нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и оттачивать навыки в играх с топовыми соперниками из дружественных стран. Желаю нашим игрокам успехов в матчах против Казахстана в эти выходные!»
11 апреля сборная ФПР в полном составе отправится на матчевую встречу в Алматы, где в субботу и воскресенье проведет серию игр против сборной Казахстана.
Трансляции первых международных матчей сборной покажет сообщество VK Спорт.
Расписание матчей
12 апреля. Турнир среди «смешанных» пар
Пары будут сформированы из игроков обеих сборных по принципу смешивания. Первый номер российской команды сыграет в паре с восьмым номером сборной Казахстана, второй – с седьмым и так далее. Участники пройдут групповой этап, после которого сильнейшие выйдут в полуфиналы и финал.
Призовой фонд турнира составит 5 000 долларов:
1-е место — 2 500 долларов
2-е место — 1 500 долларов
3-е место — 1 000 долларов
13 апреля, Матчевая встреча Казахстан – Россия
Каждая из команд будет представлена четырьмя мужскими парами, сформированными из восьми игроков. Пары от каждой стороны сыграют по два матча: первые и вторые пары — между собой, третьи и четвёртые — между собой. Всего будет сыграно 8 матчей:
Очки, заработанные парами, будут идти в командный зачет сборных. Команда, одержавшая наибольшее количество побед, объявляется победителем дружеского турнира. В случае ничьей по итогам восьми матчей состоится дополнительная игра, состав участников которой определят главные тренеры команд.
Матчи будут сыграны в классическом формате — из трех сетов, с тай-брейками. Команда-победитель матчевой встречи получит призовой фонд в размере 5 000 долларов.
Серия матчей призвана не только выявить сильнейших, но и укрепить дружеские связи между национальными федерациями двух стран, а также дать старт будущим международным инициативам.
Партнерский проект