Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном

9 апреля во Дворце тенниса «Лужники» состоялась открытая тренировка сборной Федерации падела России — команды, которая уже в эти выходные отправится в Алматы, чтобы сыграть свои первые в истории международные матчи. Соперником команды станет сборная Казахстана.

Тренировка прошла под руководством спортивного директора ФПР Владимира Осипова, который выступит в роли главного тренера сборной в матчах в Алматы. По итогам занятия тренерский штаб определит игровые сочетания, в которых команда выйдет на корт в матчевой встрече, запланированной на 12–13 апреля.

Состав сборной сформирован на основе текущего рейтинга ФПР и включает восемь сильнейших игроков страны:

​ Александр Халанский

​​ Эрик Томайдис

​​ Артем Матус

​​ Никита Кузнецов

​​ Даниел Пашаян

​​ Дмитрий Иванов

​​ Александр Сазанков

​​ Петр Мальцев

В состав команды не попал первый номер рейтинга ФПР Денис Меркулов – он восстанавливается после травмы, как и другой потенциальный игрок сборной – Артем Пудовкин. Также первый международный старт пропускает Дмитрий Мягков.

Мероприятие в «Лужниках» приветственным словом открыл президент Федерации падела России Алексей Золотарев, который отметил важность исторического момента:

«Мы начали свою активную деятельность всего 9 месяцев назад. Проделали большой путь, которым можно и нужно гордиться. Но важнейшей частью работы любой спортивной федерации являются успехи сборной. Через несколько дней нашей команде предстоит игра со сборной Казахстана. Мы точно запомним этот момент. В нашей команде представлены лучшие игроки страны. Призываю ребят проникнуться этой ответственностью, бороться за страну и результат!»

Также в рамках мероприятия была официально представлена форма сборной, в которой команда сыграет в своих первых международных матчах. Основу дизайна составили фирменные цвета ФПР — изумрудный и салатовый, а обязательным элементом формы стал российский триколор.

Источник: пресс-служба БК FONBET

Генеральным спонсором сборной выступает компания FONBET, поддержка которой стала важным вкладом в подготовку команды к международному дебюту.

Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«Мы очень рады стремительному развитию падела в нашей стране. Федерация уже успела достичь значительного прогресса в уровне подготовки профессиональных игроков и популяризации этого вида спорта среди любителей. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму сотрудников ФПР, а также нашей поддержке. Теперь мы рады вывести наше партнерство на новый уровень! Поддержка национальной сборной — важный шаг для дальнейшего развития и популяризации падела в России. Это позволит нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и оттачивать навыки в играх с топовыми соперниками из дружественных стран. Желаю нашим игрокам успехов в матчах против Казахстана в эти выходные!»

11 апреля сборная ФПР в полном составе отправится на матчевую встречу в Алматы, где в субботу и воскресенье проведет серию игр против сборной Казахстана.

Трансляции первых международных матчей сборной покажет сообщество VK Спорт .

Расписание матчей

12 апреля. Турнир среди «смешанных» пар

Пары будут сформированы из игроков обеих сборных по принципу смешивания. Первый номер российской команды сыграет в паре с восьмым номером сборной Казахстана, второй – с седьмым и так далее. Участники пройдут групповой этап, после которого сильнейшие выйдут в полуфиналы и финал.

Призовой фонд турнира составит 5 000 долларов:

1-е место — 2 500 долларов

2-е место — 1 500 долларов

3-е место — 1 000 долларов

13 апреля, Матчевая встреча Казахстан – Россия

Каждая из команд будет представлена четырьмя мужскими парами, сформированными из восьми игроков. Пары от каждой стороны сыграют по два матча: первые и вторые пары — между собой, третьи и четвёртые — между собой. Всего будет сыграно 8 матчей:

Казахстан 3 х Россия 4

Казахстан 4 х Россия 3

Казахстан 1 х Россия 2

Казахстан 2 х Россия 1

Казахстан 4 х Россия 4

Казахстан 3 х Россия 3

Казахстан 2 х Россия 2

Казахстан 1 х Россия 1

Очки, заработанные парами, будут идти в командный зачет сборных. Команда, одержавшая наибольшее количество побед, объявляется победителем дружеского турнира. В случае ничьей по итогам восьми матчей состоится дополнительная игра, состав участников которой определят главные тренеры команд.

Матчи будут сыграны в классическом формате — из трех сетов, с тай-брейками. Команда-победитель матчевой встречи получит призовой фонд в размере 5 000 долларов.

Серия матчей призвана не только выявить сильнейших, но и укрепить дружеские связи между национальными федерациями двух стран, а также дать старт будущим международным инициативам.