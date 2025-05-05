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6 мая 9:32ГлавнаяНовости

PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» и пробьется в Финал Четырех Евролиги

Если в одной из четвертей случится ничья, сыграет ставка за 4.00
Валентин Васильев

6 мая состоится пятый, решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и турецким «Анадалу Эфес». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи клуб из Греции. Коэффициент на итоговый успех «Панатинаикоса» — 1.37, что составляет 69% вероятности. Триумф «Анадолу Эфес» котируется за 3.10 (или 31%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Афин. На победу «Панатинаикоса» приходится около 99% от общего оборота ставок. 

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В предыдущем матче четвертьфинала между «Панатинаикосом» и «Анадолу Эфес» сильнее оказались стамбульцы — 85:82. Аналитики PARI считают, что пятая игра серии будет менее результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 167 очков, оценивается коэффициентом 1.94. Противоположный вариант (тотал меньше 166.5) котируется за 1.77.

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 4.00. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 78.5 очков, оценивается за 2.17. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи «Панатинаикос» выиграет все четверти, — 7.00. Итоговая победа «Анадолу Эфес» с разницей очков в 6-10 мячей котируется за 7.50.

«Панатинаикос» вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги, заняв третье место на групповом этапе. На счету греков было 22 победы и 12 поражений. «Анадолу Эфес», в свою очередь, занял шестое место, победив 20 раз и потерпев 14 поражений. Счет в серии между «Панатинаикосом» и «Анадолу Эфес» перед пятым матчем равный — 2:2. 

Действующий чемпион Евролиги «Панатинаикос» считается вторым по шансам на триумф в Евролиге в текущем сезоне. Поставить на то, что греки защитят титул, можно по коэффициенту 3.30. Шансы «Анадолу Эфес» завоевать трофей котируются за 17.00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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