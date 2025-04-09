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9 апреля 14:29ГлавнаяНовости

Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года

Победа в четырех номинациях, включая самую престижную
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI стала обладателем престижной премии «РБ 2025» в номинации «Гран-при: лучший букмекер года». Торжественная церемония прошла 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Кубок Гран-при — самая ценная награда премии. Жюри отдает победу в этой номинации букмекерским компаниям, продемонстрировавшим наибольшие достижения на рынке за прошедший год. PARI в 2024 году показала стабильный рост в индустрии, заняв заслуженное место в числе крупнейших компаний России по доле рынка. По итогам 2024 года у компании был качественный рост по финансовым показателям: выручка компании составила 133 млрд рублей (+41% год к году), а чистая прибыль — 8 млрд рублей. Также в прошлом году компания вошла в рейтинги лучших работодателей по версиям HeadHunter, РБК и Forbes.

Одним из самых успешных событий для PARI в 2024 году стал мультиформатный фестиваль в Нижнем Новгороде — «ПАРИ ФЕСТ», в котором PARI выступила партнером и соорганизатором мероприятия. Кроме того, начал работу благотворительный фонд «Пари и побеждай». Деятельность фонда направлена на поддержку спортсменов в трудной жизненной ситуации, благотворительные организации в регионах, а также развивает спортивную инфраструктуру по всей стране.

Руслан Медведь, СЕО PARI: 

«Для нас большая честь получить награду «Лучший букмекер года». Этот успех — результат совместной работы всей команды, которая каждый день стремится к совершенству и внедрению инновационных решений. Мы гордимся тем, что наши усилия получают признание, а рост компании подтверждает правильность выбранной стратегии. В будущем мы продолжим работать на благо наших клиентов, развивать спортивные инициативы и внедрять новые технологии, чтобы каждый наш партнер и клиент чувствовал себя частью уникальной и динамичной компании».

Выборы в номинации «Гран-при: лучший букмекер года» проходили в два этапа. Первый этап состоял из открытого голосования на портале премии, по итогам которого определились несколько лидеров номинации. Победителя из лидеров голосования выбрало жюри.

Также PARI стала лауреатом премии «РБ» в номинациях: «Лучшая программа лояльности», «Лучшая партнерская программа» и «Бренд года».

Премия «РБ», объединяющая профессионалов спортивного бизнеса, проводится с 2019 года. На торжественной церемонии вручения наград были подведены итоги 2024 года и отмечены наиболее успешные бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию отрасли.

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