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25 июня 12:30ГлавнаяНовости

Клиенты PARI смогут получить дверной номер в стиле формы «Амкала»

Креативная акция от популярного медиафутбольного клуба и его беттингового партнера
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI подготовила необычный розыгрыш для фанатов медиафутбольного клуба «Амкал». В рамках акции любой пользователь сможет получить уникальный номер для своей квартиры в стилистике формы команды.  

Розыгрыш стартует 25 июня и пройдет в телеграм-боте amkaldrop, в котором «Амкал» совместно с PARI уже проводили раздачу мерча.  

Как принять участие в розыгрыше:  

• Зайти в бот;  

• Выбрать нужный номер;

• Указать адрес и контактные данные;  

• Сделать депозит в PARI от 1000 рублей.  

Всего PARI разыграет 100 номеров — они достанутся первым авторизовавшимся участникам, выполнившим условия акции. Все номера будут выполнены с использованием уникального шрифта в стиле креативной формы «Амкала», разработкой которой занималась студия Артемия Лебедева.  

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В честь старта розыгрыша компания PARI также подготовила ироничный рекламный ролик в духе рекламы телемагазинов из нулевых. В нем основатель «Амкала» Герман Эль Классико наглядно продемонстрирует преимущества номеров от «Амкала».

Ранее по теме:«Амкал» и PARI презентовали новую форму. Ее создали в Студии Артемия Лебедева

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