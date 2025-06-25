Клиенты PARI смогут получить дверной номер в стиле формы «Амкала»

Букмекерская компания PARI подготовила необычный розыгрыш для фанатов медиафутбольного клуба «Амкал». В рамках акции любой пользователь сможет получить уникальный номер для своей квартиры в стилистике формы команды.

Розыгрыш стартует 25 июня и пройдет в телеграм-боте amkaldrop, в котором «Амкал» совместно с PARI уже проводили раздачу мерча.

Как принять участие в розыгрыше:

• Зайти в бот;

• Выбрать нужный номер;

• Указать адрес и контактные данные;

• Сделать депозит в PARI от 1000 рублей.

Всего PARI разыграет 100 номеров — они достанутся первым авторизовавшимся участникам, выполнившим условия акции. Все номера будут выполнены с использованием уникального шрифта в стиле креативной формы «Амкала», разработкой которой занималась студия Артемия Лебедева.

В честь старта розыгрыша компания PARI также подготовила ироничный рекламный ролик в духе рекламы телемагазинов из нулевых. В нем основатель «Амкала» Герман Эль Классико наглядно продемонстрирует преимущества номеров от «Амкала».