Фонд «Пари и побеждай» и РФБ запустили тренировки по баскетболу на колясках в Екатеринбурге

В Свердловской области запустили тренировки по баскетболу на колясках, доступные для всех желающих. Занятия организовывает региональная Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в рамках инклюзивного проекта Российской федерации баскетбола (РФБ) «тихий!баскетбол». Партнером в проведении тренировок выступает благотворительный фонд «Пари и побеждай».

Первое занятие по баскетболу на колясках состоялось 25 января в областном центре реабилитации инвалидов в Екатеринбурге.

«Эта тренировка стала важным шагом в развитии инклюзивного спорта на территории Свердловской области и дала возможность всем желающим познакомиться с этим зрелищным и динамичным видом спорта», ― подчеркнул Алексей Коромыслов, директор Федерации спорта лиц с поражением ОДА Свердловской области.

Принять участие в тренировке смогли люди с поражением опорно-двигательного аппарата, ампутацией нижних конечностей и ДЦП. Для того чтобы присоединиться к занятиям, нужно предварительно зарегистрироваться по телефону +79623233734. Мероприятие стало значимым шагом к созданию устойчивой спортивной традиции для людей с инвалидностью в регионе.

«тихий!баскетбол» ― инклюзивное направление Российской федерации баскетбола, поддерживающее спорт для людей с нарушением интеллекта, слуха и опорно-двигательного аппарата. Миссия проекта — сделать баскетбол доступнее для особенных атлетов и влюбить в этот спорт каждого.

В мае 2024 года букмекерская компания PARI объявила о запуске благотворительного фонда «Пари и побеждай». Главная миссия фонда ― сделать спорт двигателем социальных изменений, объединив вокруг него команду неравнодушных героев, способных помочь людям. Организация развивает благотворительные инициативы в различных регионах России.