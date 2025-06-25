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25 июня 12:34ГлавнаяНовости

PARIVISION и фонд «Пари и побеждай» запускают социальный проект под турнир EWC

Каждая золотая монета, заработанная Аланом Satanic Галлямовым в игре, превратится в реальный рубль
Валентин Васильев

В преддверии престижного турнира Esports World Cup 2025 по Dota 2 команда PARIVISION и благотворительный фонд «Пари и побеждай» запускают уникальный проект, где в каждом матче можно помочь тем, кто действительно в этом нуждается.

Главный герой инициативы — профессиональный киберспортсмен, керри состава PARIVISION по Dota 2 Алан Satanic Галлямов. В течение чемпионата каждая золотая монета, заработанная Аланом в игре, будет превращаться в реальный рубль. Все деньги, собранные в течение турнира, идут в специальную копилку фонда. Прогресс можно отслеживать на лендинге проекта в режиме реального времени. 

Собранные средства направляются на покупку компьютерного оборудования для подростков с инвалидностью ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) и их обучение киберспорту. Чтобы получить помощь, потребуется подать заявку через сайт. Из всех участников будут выбраны те, кто получит игровые компьютеры и пройдет бесплатный образовательный онлайн-кемп по DOTA 2 от известных игроков и стримеров. Узнать все подробности можно на сайте проекта.

«Я сам начинал с простого ПК и большого желания играть. Киберспорт дал мне шанс показать, на что я способен, найти друзей и даже построить карьеру. Я искренне верю, что у каждого должна быть такая возможность. Это не просто игры — это школа жизни, где ты учишься быть упорным, работать в команде и верить в себя», — говорит Алан Satanic Галлямов. 

В рамках кемпа участники смогут по-настоящему погрузиться в атмосферу киберспорта и почувствовать себя в роли любимых игроков. Они увидят, как изнутри устроена индустрия киберспорта и стриминга, а также смогут сделать первые шаги в этом направлении. Участвовать могут все, даже те, кто еще не играл и не имеет достаточного опыта. Главное — желание учиться и расти. 

«Киберспорт — это сфера, где физические ограничения почти не влияют на успех. В виртуальной среде важны реакция, стратегия, командная работа и креатив — все то, что доступно каждому вне зависимости от физического состояния. Это делает киберпространство по-настоящему инклюзивным. Наша цель — дать ребятам c ПОДА инструменты, поддержку и среду, в которой они смогут раскрыться и стать частью большого цифрового мира», — заявила Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Что дает кемп:

  • Базовые знания о киберспорте и игровых дисциплинах
  • Основы стриминга и контент-мейкинга
  • Погружение в индустрию игр и цифровых медиа
  • Возможность построить карьеру в киберспорте

 

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