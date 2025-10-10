Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 октября 15:42ГлавнаяНовости

Стартует второй сезон благотворительного проекта «Пари с Сергачевым»

98 000 рублей в копилку проекта за каждое результативное действие Михаила
Валентин Васильев

Фонд «Пари и побеждай», звездный защитник клуба НХЛ «Юта Мамонт» Михаил Сергачев и его благотворительный фонд «Сектор 98» объявляют о старте второго сезона проекта «Пари с Сергачевым», направленного на создание современных условий для занятий спортом в российских регионах.

Инициатива, запущенная в октябре 2024 года, доказала свою эффективность. Ее механизм прост: каждое результативное действие Михаила Сергачева в матчах НХЛ (гол или голевая передача) пополняет копилку проекта на 98 000 рублей. Ежемесячно эти средства направляются на модернизацию спортивных объектов в регионах страны.

Это был первый сезон команды «Юта» (ныне «Юта Мамонт») в НХЛ (2024/25), где клуб, заменивший «Аризону Койотис», занял 11-е место и не попал в плей-офф. Одновременно он стал и первым сезоном благотворительного проекта, который уже принес результаты: 15 голов, 38 голевых передач и более 5 млн рублей. На эти средства была полностью обновлена и баскетбольная площадка в парке «Солнечная Поляна» в Нижнекамске — родном городе Сергачева. 

В начале 2025 года география проекта расширилась: в городе Лихославле Тверской области была поддержана местная спортивная школа, где занимаются игровыми видами спорта и единоборствами. Средства от «Пари с Сергачевым» были направлены на реконструкцию кровли, паркета и косметический ремонт, чтобы дети могли тренироваться в комфортных и безопасных условиях. 

В селе Наровчат Пензенской области привели в порядок хоккейную коробку, а в Екатеринбурге в школе-интернате «Эверест» для детей с ДЦП уложили современное искусственное покрытие на спортивной площадке. В Красноярске на территории интерната «Солнечный мир» обустроили стадион для детей с ментальными нарушениями. В Нижневартовске (ХМАО — Югра) отремонтировали спортивный зал в Центре детского творчества. В поселке Кировском Астраханской области на территории дома-интерната «Забота» завершилась работа над модернизацией и адаптацией спортивной площадки для людей с особыми потребностями.

Во втором сезоне команда проекта продолжит работу по расширению доступа к спорту и созданию равных возможностей для всех независимо от их места проживания и особенностей здоровья.

Фонд «Пари и побеждай», Михаил Сергачев и его благотворительный фонд «Сектор 98» приглашают всех желающих предложить объекты для будущей модернизации. Если вы хотите, чтобы в вашем городе или поселке отремонтировали спортивную площадку, футбольное поле или другой спортивный объект, заполните заявку на официальном сайте проекта.  Фильм о проекте доступен по ссылке. 

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Новости
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Новости

Новое