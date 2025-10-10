Стартует второй сезон благотворительного проекта «Пари с Сергачевым»

Фонд «Пари и побеждай», звездный защитник клуба НХЛ «Юта Мамонт» Михаил Сергачев и его благотворительный фонд «Сектор 98» объявляют о старте второго сезона проекта «Пари с Сергачевым», направленного на создание современных условий для занятий спортом в российских регионах.

Инициатива, запущенная в октябре 2024 года, доказала свою эффективность. Ее механизм прост: каждое результативное действие Михаила Сергачева в матчах НХЛ (гол или голевая передача) пополняет копилку проекта на 98 000 рублей. Ежемесячно эти средства направляются на модернизацию спортивных объектов в регионах страны.

Это был первый сезон команды «Юта» (ныне «Юта Мамонт») в НХЛ (2024/25), где клуб, заменивший «Аризону Койотис», занял 11-е место и не попал в плей-офф. Одновременно он стал и первым сезоном благотворительного проекта, который уже принес результаты: 15 голов, 38 голевых передач и более 5 млн рублей. На эти средства была полностью обновлена и баскетбольная площадка в парке «Солнечная Поляна» в Нижнекамске — родном городе Сергачева.

В начале 2025 года география проекта расширилась: в городе Лихославле Тверской области была поддержана местная спортивная школа, где занимаются игровыми видами спорта и единоборствами. Средства от «Пари с Сергачевым» были направлены на реконструкцию кровли, паркета и косметический ремонт, чтобы дети могли тренироваться в комфортных и безопасных условиях.

В селе Наровчат Пензенской области привели в порядок хоккейную коробку, а в Екатеринбурге в школе-интернате «Эверест» для детей с ДЦП уложили современное искусственное покрытие на спортивной площадке. В Красноярске на территории интерната «Солнечный мир» обустроили стадион для детей с ментальными нарушениями. В Нижневартовске (ХМАО — Югра) отремонтировали спортивный зал в Центре детского творчества. В поселке Кировском Астраханской области на территории дома-интерната «Забота» завершилась работа над модернизацией и адаптацией спортивной площадки для людей с особыми потребностями.

Во втором сезоне команда проекта продолжит работу по расширению доступа к спорту и созданию равных возможностей для всех независимо от их места проживания и особенностей здоровья.

Фонд «Пари и побеждай», Михаил Сергачев и его благотворительный фонд «Сектор 98» приглашают всех желающих предложить объекты для будущей модернизации. Если вы хотите, чтобы в вашем городе или поселке отремонтировали спортивную площадку, футбольное поле или другой спортивный объект, заполните заявку на официальном сайте проекта. Фильм о проекте доступен по ссылке.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.