Клиент PARI выиграл более миллиона рублей благодаря голам «Зенита»

Главным событием тура стала встреча «Зенита» с «Крыльями Советов», по итогам которой подопечные Сергея Семака одержали уверенную победу со счетом 3:1 и поднялись на второе место в турнирной таблице. Этот матч стал самой популярной игрой российского чемпионата в прошедший уик-энд. На него приходится более 18% от общей доли оборота ставок, принятых PARI на матчи 12-го тура.

Встреча «Краснодара» и «Балтики» стала вторым по популярности событием 12-го тура — на нее приходится почти 15% оборота.

Замыкает тройку самых популярных матчей игра «Спартака» против нижегородского «Пари НН» (2:0) — более 14% оборота.

Меньше всего клиентов PARI интересовали матчи «Оренбург» — «Факел», «Ростов» — «Ахмат» и «Рубин» — ЦСКА.

Самыми прибыльными для PARI стали встречи «Рубин» — ЦСКА и «Локомотив» — «Динамо». На каждый из этих матчей приходится больше 16% от общей доли прибыли за весь 12-й тур. Кроме того, в тройку наиболее удачных событий для компании вошла встреча «Балтики» с «Краснодаром» — свыше 9% прибыли.

Самым неудачным матчем 12-го тура для PARI стала игра «Зенита» с «Крыльями Советов». По итогам этой игры компания оказалась в убытке более чем на 24%. Также для клиентов оказались удачными встречи «Спартак» — «Пари НН» и «Ростов» — Ахмат».