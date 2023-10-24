Клиент PARI выиграл более миллиона рублей благодаря голам «Зенита»

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21 и 22 октября в России проходили матчи 12-го тура РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на прошедшие встречи игроки и какие матчи тура стали самыми популярными.
Сразу два матча с участием московских команд завершились нулевой ничьей. «Локомотив» и «Динамо», вопреки ожиданиям букмекеров и их клиентов, голов друг другу не забили. Аналогичным образом закончилась встреча между «Рубином» и ЦСКА. Вничью также сыграл лидер РПЛ «Краснодар», которому бой дала «Балтика» в Калининграде (2:2). В результате к южанам на расстояние пяти очков приблизился «Зенит», победивший «Крылья Советов». Еще один важный результат тура: первая за месяц и убедительная победа «Спартака» — над «Пари НН».
Главным событием тура стала встреча «Зенита» с «Крыльями Советов», по итогам которой подопечные Сергея Семака одержали уверенную победу со счетом 3:1 и поднялись на второе место в турнирной таблице. Этот матч стал самой популярной игрой российского чемпионата в прошедший уик-энд. На него приходится более 18% от общей доли оборота ставок, принятых PARI на матчи 12-го тура.
Встреча «Краснодара» и «Балтики» стала вторым по популярности событием 12-го тура — на нее приходится почти 15% оборота.
Замыкает тройку самых популярных матчей игра «Спартака» против нижегородского «Пари НН» (2:0) — более 14% оборота.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Меньше всего клиентов PARI интересовали матчи «Оренбург» — «Факел», «Ростов» — «Ахмат» и «Рубин» — ЦСКА.
Самыми прибыльными для PARI стали встречи «Рубин» — ЦСКА и «Локомотив» — «Динамо». На каждый из этих матчей приходится больше 16% от общей доли прибыли за весь 12-й тур. Кроме того, в тройку наиболее удачных событий для компании вошла встреча «Балтики» с «Краснодаром» — свыше 9% прибыли.
Самым неудачным матчем 12-го тура для PARI стала игра «Зенита» с «Крыльями Советов». По итогам этой игры компания оказалась в убытке более чем на 24%. Также для клиентов оказались удачными встречи «Спартак» — «Пари НН» и «Ростов» — Ахмат».
Самый крупный чистый выигрыш по ставкам на матчи 12-го тура РПЛ составил 1 040 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил два миллиона на матч «Зенит» — «Крылья Советов», а именно на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 с коэффициентом 1.52. Ставка сыграла лишь на 80-й минуте — выплата составила 3 040 000 рублей.
Другому игроку повезло меньше — он рискнул поставить 1 366 400 рублей на победу «Балтики» в игре с «Краснодаром» по коэффициенту 3.70. В первом тайме калининградцам удалось вырваться вперед, однако «быки» сравняли счет во второй половине матча и удержали ничью.
КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI
По итогам 12-го тура позиции «Зенита» в роли главного претендента на чемпионство в РПЛ немного усилились. Заключить пари на то, что команда Сергея Семака сохранит титул победителя, можно за 1.75 (ранее 2.00). Основным конкурентом команды с берегов Невы считается «Краснодар», коэффициент на триумф которого равен 3.10 (ранее 2.80). «Спартак» остался на третьей позиции в списке фаворитов национального первенства: поставить на чемпионство красно-белых можно за 10.00 (до этого 12.00).
До начала 12-го тура ЦСКА делил со «Спартаком» звание третьего по шансам на победу клуба, но после ничьей в Казани «армейцы» опустились на четвертое место в списке претендентов на золото. Заключить пари на триумф красно-синих можно теперь за 15.00. Следом идут «Локомотив» (25.00) и «Динамо» (25.00). Шансы «Крыльев Советов», которые после поражения от «Зенита» переместились со второго места в турнирной таблице на третье, котируются за 150.00 (ранее 50.00). Главные аутсайдеры чемпионата — «Факел» и «Балтика». На триумф каждого из этих клубов можно поставить за 3000.00.